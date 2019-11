El auditor de Amazon avisa que su negocio de publicidad en España no ha pasado la inspección de Hacienda

Amazon ha aumentado un 217% los ingresos por publicidad online en España, hasta los 55 millones de euros. Un resultado que EY ha auditado con salvedades. La consultora avisa en las cuentas de 2018 publicadas en el Registro Mercantil, que ha consultado este medio a través de la plataforma Insight View, que los ejercicios de 2016 y 2017 de esta filial del gigante del ecommerce están bajo la inspección de Hacienda.

"La Sociedad tiene abiertos a inspección fiscal los ejercicios 2016 y 2017 para todos los impuestos que le son de aplicación", matiza EY sobre las cuentas de Amazon Online SLU, la filial dedicada a los servicios de publicidad online. "Dado que las cuentas anuales de dichos ejercicios no han sido auditadas y las liquidaciones de dichos impuestos no son definitivas, no hemos podido determinar el efecto sobre las cuentas anuales, si hubiera alguno, que pudiera ponerse de manifiesto como consecuencia de inspecciones fiscales", añade el auditor.

Amazon explica que este proceso es bastante habitual entre las compañías. "Tenemos las cuentas abiertas para que Hacienda haga una inspección en el período que comprende los cuatro años desde que se presentan en el Registro", detalla un portavoz de la compañía. Desde el gigante del ecommerce matizan que EY no había realizado la auditoría de 2016 y 2017, porque la empresa no alcanzaba los límites que obligan a tener un auditor.

Amazon Online SLU ha pagado en el último ejercicio completo cerca de 3,5 millones entre impuesto sobre beneficio, IVA, IRPF y Seguridad Social, frente a los 0,8 millones de euros que pagó por esta misma partida en 2017. Según la ley, las liquidaciones de impuestos no pueden ser definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años.

"Actualmente la sociedad tiene abiertos a inspección todos los impuestos que le son de aplicación desde su constitución en 2016", recuerda Amazon. Un escenario que ha provocado la salvedad de EY, aunque desde el gigante califican este detalle como "bastante estándar".

Además de la matización del auditor, el negocio de publicidad online de Amazon en España en 2018 también destaca por haber abandonado los números rojos. Al cierre de diciembre de 2017, Amazon Online SLU registraba unas pérdidas de 244.000 euros, frente al beneficio de 12.300 euros que ha obtenido en su último año completo.

Su negocio se basa en un 100% en la prestación de servicios, y en un 99% en España. La plantilla de esta filial se eleva hasta los 48 empleados, tras aumentar en 22 durante durante el ejercicio. Unos trabajadores que tienen acceso al plan de incentivos por acciones de la compañía estadounidense. En el caso de Amazon Online SLU, este plan de incentivos está valorado en 0,6 millones de euros.