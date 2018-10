El 50% de la logística de Amazon en España amenaza con huelga en el Black Friday y Navidad

Los empleados de la planta de logística de Amazon en San Fernando de Henares (Madrid) tienen el punto de mira puesto en el Black Friday y en la Noche de Reyes para elevar el nivel de presión en la dirección de la compañía en nuestro país.

Su intención es hacer huelga en las fechas en las que más daño puedan hacer al gigante del e-commerce, que de momento no ha recibido notificación alguna al respecto.

Es el juego del gato y el ratón. "No vamos a ponérselo fácil a Amazon, avisaremos a la empresa de los días de huelga cuando sea menester. Por supuesto, tenemos en el radar fechas como el Black Friday o la Noche de Reyes y Navidad, pero no tenemos nada aún decidido. Si la empresa sigue sin hacer caso a nuestras reclamaciones no descartamos ir a la huelga, y tampoco descartamos que sea durante esos días", explica Douglas K. Harper, el representante de los trabajadores de Amazon en España.

Los problemas de la planta de Amazon en San Fernando de Henares comenzaron hace 17 meses, coincidiendo con el cambio de directiva en España

Y es que desde la empresa norteamericana no han recibido ningún anuncio de huelga. "Amazon no ha recibido aún ninguna notificación oficial sobre los días de huelga, por lo que no podemos comentar nada al respecto. En Amazon creemos en mantener un diálogo abierto y directo con nuestros empleados. Hemos creado más de 2.000 empleos permanentes en España desde 2011. Estos trabajos cuentan con un salario competitivo, un paquete completo de beneficios y programas de formación innovadores que financia el 95% de los estudios para nuestros empleados. Animamos a cualquiera a que venga a verlo por sí mismo haciendo un tour en alguno de nuestros centros logísticos", explican desde la compañía de Jeff Bezos.

El centro de San Fernando de Henares supone, según Comisiones Obreras, el 50% de toda la logística de Amazon en España. La otra mitad corresponde principalmente a BCN1, el centro logístico de Amazon en El Prat de Llobregat -Barcelona-.

Sin daño para Amazon

El sindicato de la compañía en nuestro país considera que el daño para la empresa norteamericana será nulo si se materializa el paro, pese a estar dispuesta a acometerlo si la empresa no cede a sus peticiones.

"Amazon tiene la sartén por el mango. Una huelga de este tipo apenas les hará daño. Si se plantea la huelga se desviarán los productos que vayan a venir a España a otros centros logísticos internacionales para que el cliente no note absolutamente nada en las entregas. No hay fronteras físicas para Amazon. La única es lo que le cuesta mandar cada paquete", asegura Harper.

El Black Friday y la Navidad son los periodos de mayor venta para Amazon

El conflicto

La plantilla del centro de logística de Alcalá de Henares mantiene un pulso con la dirección desde hace 17 meses. Un conflicto que se resolvió en septiembre a través de los tribunales.

"Siempre se había llegado a acuerdos dialogando, pero hace más de año y medio la compañía decidió reestructurar la directiva en España y a partir de ahí todo han sido problemas. Hasta entonces teníamos un convenio negociado en una mesa y con ese cambio comenzaron los problemas. Ahora estamos ligados al convenio colectivo de la forma más pelada posible. Creemos que la empresa ha obrado de mala fe. No se quieren bajar del burro ni plegarse a un mínimo de nuestras exigencias. Todo esto fue ratificado en los tribunales el pasado mes de septiembre", explica Harper.

Tras este encadenamiento de hechos, Comisiones Obreras y CGT (Comisión General de Trabajadores) han denunciado de forma colectiva a Amazon. "El juez va retrasando el juicio y pensamos que todo es porque quiere que lleguemos a un acuerdo amistoso, pero la dirección no está por la labor", concluye Douglas.