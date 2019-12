Carta de Airbnb a Madrid, Barcelona y Valencia tras la sentencia: "Debemos ser regulados como un prestador de servicios"

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado un espaldarazo al negocio de Airbnb este jueves. Desde la plataforma han aprovechado este empuje de Luxemburgo para defender su negocio y tender la mano al diálogo enviando una carta a los alcaldes de Madrid, Barcelona y Valencia. "Airbnb debe ser regulado como un prestador de servicios de la sociedad de la información", apunta uno de los fundadores Nathan Blecharczyk en esta misiva a la que ha tenido acceso Vozpópuli.

“Una regulación de derecho inmobiliario de los años 70 no debería resultar de aplicación a la plataforma”, añade en su comunicado. El representante de Airbnb considera que el veredicto del TJUE es un paso adelante para su relación y colaboración con las ciudades. "No cabe duda de que este caso ha tratado siempre de cómo debería regularse nuestra plataforma, no de si debería regularse", añade Blecharczyk.

En concreto, Vozpópuli ha tenido acceso a la misiva que Blecharczyk ha enviado a José Luis Martínez-Almeida donde se destaca que "tanto nuestra plataforma como la comunidad de viajeros y anfitriones aportan significativos beneficios a Madrid. Los viajeros y los anfitriones que utilizaron la plataforma Airbnb en 2018 generaron más de 787 millones de euros de impacto económico directo en la Comunidad de Madrid".

La carta, que ha sido personalizada para Joan Ribó y Ada Colau, defiende que, en España, el impacto fue de más de 6.000 millones de euros, una cifra que lo sitúa como el tercer país con mayor impacto económico del mundo, solo por detrás de Estados Unidos y Francia. "Seguimos deseosos de continuar con esa estrecha relación con las autoridades en Madrid y en España", propone el cofundador de Airbnb.

80.000 millones de dólares

Nathan Blecharczyk defiende que el home-sharing "es bueno para las ciudades y para la gente que vive en ellas". En 2018, los viajes llevados a cabo a través de la plataforma generaron un impacto económico directo de más de 100.000 millones de dólares en los 30 principales paísesa nivel global. Y desde que se fundó Airbnb, "los anfitriones de todo el mundo han ganado más de 80.000 millones de dólares gracias a haber abierto sus casas a los visitantes", describe en su carta a los alcaldes.

El representante de la plataforma asegura que desde la empresa están comprometidos a colaborar "con usted" para dar continuación a "tan relevante tarea". "Queremos asegurarnos de que nuestra plataforma sirve a todos y de que seguiremos cooperando de manera estrecha en soluciones innovadorasa los retos a los que se enfrentan actualmente las ciudades", defiende Blecharczyka

Por último, el directivo de la plataforma cierra su carta a los alcaldes explicando que su empresa sigue "trabajando en generar nuevas fuentes de ingresos para las familias, los comercios y las comunidades locales", concluye su carta.