Adolfo Domínguez reduce un 23% su red de tiendas por su ajuste en El Corte Inglés

Adolfo Domínguez ha recortado su red de tiendas. Los puntos de venta en sus 23 países han pasado de 472 a 391 en 2018. Un recorte que es especialmente significativo en su país de origen. La empresa que lidera Adriana Domínguez ha pasado de 244 puntos de venta a 199 en España, la mayoría de ellos presentes en El Corte Inglés a través de su formato de corners.

"La fusión de las marcas U, AD+ y Adolfo Domínguez es lo que explica esta reducción", comentan fuentes cercanas a la compañía. "Antes en un mismo centro de El Corte Inglés había un corner de U en la zona de juvenil, otro AD+ y un Adolfo Domínguez. Ahora todos se concentran en un mismo punto de venta", añaden.

La firma cerró su anterior ejercicio con 135 corners, la cifra que ha presentado esta semana en su informe anual a la CNMV es de 90. Su número de tiendas ha pasado de 109 a 98, rebajando sus franquicias de 38 a 35 en 2018. "Este ajuste ha permitido la concentración de los esfuerzos de toda la capacidad de diseño, producción, distribución y venta en la marca Adolfo Domínguez, así como la eliminación de duplicidades existentes en cuanto a puntos de venta", explica la firma.

Su decisión de fusionar las marcas ha sido su principal medida para mejorar sus ventas, su rentabilidad y sus resultados. Adolfo Domínguez explica en su informe que, en los últimos ejercicios, la actividad de la compañía se ha visto afectada por "el estancamiento en los volúmenes de negocio del sector textil en España, principal mercado de los productos que diseña y comercializa".

Caída de ventas y números rojos

La reducción de los puntos de venta es uno de los principales factores de la caída de la facturación de la compañía en el último ejercicio. Los ingresos de Adolfo Domínguez se situaron en los 111,9 millones de euros, un 1,58% menos que el ejercicio anterior. Las tiendas cerradas han dejado de aportar a la cifra de ventas 7,6 millones de euros.

En el 'like for like', ventas comparables sin contar aperturas ni cierres, Adolfo Domínguez señala que el incremento de la facturación es del 9,6% respecto al ejercicio anterior. Aunque el ajuste de su red de tiendas no es el único factor que ha mermado su cuenta de resultados. La firma también culpa a la climatología y el tipo de cambio de esta caída.

Los ajustes que está realizando la compañía le han permitido reducir sus números rojos, aunque se mantiene en este escenario. Según refleja su reciente memoria anual, la compañía perdía 6,8 millones de euros en 2017, ahora esta cifra sólo es de 0,5 millones. Una bajada de los números rojos que se produce tras el recorte de sus tiendas y de su plantilla, de 1.083 trabajadores a 969.

Bajada de sueldos

El ajuste también ha afectado a sus directivos. Según explica la compañía, ha reducido en un 9,7% el coste salarial de su alta dirección, ha retribuido al consejo con un total de 607.000 euros, de los que 218.000 euros corresponden al presidente ejecutivo, Adolfo Domínguez, y 186.000 euros a su hija y consejera delegada, Adriana Domínguez

Un ajuste que queda en casa. El grupo gallego tiene como accionista mayoritario al diseñador Adolfo Domínguez, que ostenta un 31,514% del capital, seguido de Puig (14,801%), Libertas 7 (10,287%) y los dueños de la firma malagueña de moda infantil Mayoral, a través de la sociedad patrimonial Indumentaria Pueri, con un 8,547%. Un grupo de dueños que espera que la compañía salga del bache cuanto antes.