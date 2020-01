Abel Matutes Juan deja la presidencia de Palladium y cede el testigo a su hijo

El fundador del grupo hotelero Palladium, Abel Matutes Juan, cede la presidencia a su hijo, Abel Matutes Prats, hasta ahora consejero delegado de la compañía. Este relevo, que se ha anunciado durante una comparecencia de ambos este jueves en la feria de turismo Fitur, implica también el nombramiento de Jesús Sobrino como CEO del grupo hotelero, hasta ahora subdirector general.

La compañía que presidirá Abel Matutes hijo se independizará del resto del grupo como un gestor hotelero, que engloba tanto la marca Palladium como los activos hoteleros en sí, tanto los propios como los de terceros.

"Nuestra empresa hotelera ha crecido mucho en activos propios y en gestión de hoteles de terceros y creo que es bueno desglosar la tarea de explotación hotelera. Por eso, hemos creado una nueva compañía de gestión en la que yo ya no voy a tener funciones, el presidente ejecutivo será Abel Matutes Prats", ha anunciado el ex ministro de Exteriores.

No obstante, el progenitor seguirá a los mandos del Grupo Empresas Matutes, que engloba otros negocios más allá del hotelero. Abel Matutes Prats ha asegurado que para él es "una satisfacción y un orgullo" asumir la presidencia de la gestora hotelera, en un año "con tantas novedades" en el que abrirán dos hoteles en Sicilia (Italia) de la marca Grand Palladium y dos de la marca Only You, en Valencia y Málaga.

El "éxito" de Ushuaia

Abel Matutes Juan ha destacado el "éxito" de la marca Ushuaia, impulsada por su hijo. "Fue el salto definitivo que Ibiza necesitaba. El resto del Consejo, que era de mi generación, no lo veía, pero entonces Abel me dijo que lo haría por su cuenta y yo conseguí arrastrar a la gente", ha reconocido el fundador de Palladium. "Ushuaia cambió la imagen de Ibiza y está siendo un éxito en todo el mundo", ha sentenciado.

Matutes Juan cree que "ha llegado la hora" de que su hijo "toree todo", porque "ya no tendrá una censura que le condicione". "Que siga con ese espíritu, pero que controle los riesgos", le ha advertido. Palladium ha cerrado el año 2019 con una facturación de 752 millones de euros, un 13% más que el año anterior, cuando facturó 636 millones.