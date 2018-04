AIReF: Ligar las pensiones al IPC elevaría el gasto del sistema en 15.000 millones en 2030

El presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, lo tiene claro: volver a ligar las pensiones al IPC como proponen algunos partidos elevaría el gasto en pensiones en siete décimas en el año 2023 y entre 1,1 y 1,3 puntos en el año 2030. En otras palabras, volver a la antigua fórmula podría elevar el gasto en pensiones en 15.000 millones en poco más de diez años. Además, es un gasto nuevo que se consolidaría en el sistema.

Así lo ha dicho Escrivá en la Comisión de Presupuestos del Congreso, donde ha comparecido para dar su visión sobre los Presupuestos de 2018 que ya han iniciado su tramitación parlamentaria en la Cámara Baja. La afirmación supone un duro golpe para el PSOE, el gran abanderado de volver a la vinculación de las pensiones a la inflación.

De hecho, el partido liderado por Pedro Sánchez ha incluido esta propuesta en su Presupuesto alternativo y lo defiende incansablemente en el Pacto de Toledo, que sigue sin llegar a acuerdos en este punto. Según el PSOE, volver al IPC es la única forma de asegurar el poder adquisitivo de los pensionistas. No hay otra vía posible.

Ve asumible los aumentos de gasto por el envejecimiento y pide que no se generen angustias innecesarias a la sociedad

En cualquier caso, Escrivá ha considerado que se está trasladando un mensaje muy negativo a la sociedad, porque, aunque el gasto en pensiones y sanidad suba por el envejecimiento, seguirá siendo "manejable y razonable". "No hay que crear angustias innecesarias en la población", ha dicho. Ayer el Banco de España dijo que el envejecimiento podría elevar el gasto en pensiones, sanidad y cuidados en más de 20.000 millones en 2050.

Según Escrivá, muchos análisis se hacen sin tener en cuenta factores importantes, como lo que puede aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral o el efecto de los flujos migratorios. Y cuando se relajan estos supuestos, se ve que el aumento del gasto en pensiones puede ser asumible. "No se pueden hacer previsiones a 40 años a punto cerrado, ha dicho.

Por otro lado, el presidente de la AIReF ha avalado el cuadro macroeconómico presentado por el Gobierno, aunque cree que España podría crecer una décima más sin el problema catalán. Y es que antes del referéndum Cataluña crecía por encima de la media y ahora, aunque crece de forma importante, lo hace por debajo. Y eso se refleja en la economía española.

Estado y Seguridad Social no cumplirán

Escrivá ha repasado también los objetivos de déficit y ha asegurado que es imposible que el Estado y la Seguridad Social cumplan los objetivos de déficit fijados para 2018. España sí cumplirá en términos globales, pero el reparto del desfase será diferente al planteado por el Gobierno en la última actualización del Programa de Estabilidad, que volverá a revisar este mismo mes.

En teoría, la Administración Central tiene que acabar el año con un desfase del 0,7%, que más bien estará en el 1,1% Y la Seguridad Social debería cerrar en el 1,1%, pero mantendrá el déficit en el 1,5% de 2017. Eso sí, por primera vez las previsiones de ingresos que ha incluido el Gobierno para los dos sistemas son realistas. A pesar de los desvíos, la previsión global del 2,2% es "plausible" porque las comunidades se quedarán en el 0,3% y los ayuntamientos volverán a tener un superávit del 0,6%.

La suma da un déficit del 2,3%, solo una décima por encima del objetivo pactado con Bruselas. Y si finalmente se rescatan las autopistas, el desfase subirá al 2,5%, aunque hay que tener en cuenta que este gasto 'one off' y no se consolida. Así que España está dentro de los límites que marca Bruselas, eso sí, casi toda la reducción del déficit será cosa del ciclo económico y del menor pago por la deuda. La reducción estructural del déficit será solo de una décima.

Critica la forma de fijar los objetivos de déficit porque no es realista y beneficia a los ayuntamientos

En este contexto, la Autoridad Fiscal es muy crítica con el reparto del déficit que tiende a hacer el Gobierno. "Nos preocupa la técnica de fijación de objetivos", ha dicho Escrivá, que cree que para que las reglas fiscales sirvan para algo, los objetivos deben ser "realistas". Además, beneficia a los ayuntamientos, que siguen teniendo un objetivo de equilibrio a pesar de que su superávit es ya de carácter estructural.

Y es que la relajación de la regla de gasto que ha incluido el Gobierno en los Presupuestos permitirá a Ayuntamientos y comunidades cumplidoras invertir parte del superávit en inversiones financieramente sostenibles, a pocos meses de las elecciones municipales y autonómicas. Según Escrivá, esto beneficiará sobre todo a los grandes ayuntamientos.

Pactar la reducción de deuda

Por este motivo, invita al Gobierno a reflexionar sobre la Ley de Estabilidad para mejorarla, una demanda tradicional de la AIReF. Por lo menos, habría que modificar la disposición que obliga a reducir la deuda al 60% en el año 2020, un objetivo totalmente desfasado en estos momentos. De hecho, ha avisado de que este objetivo no se conseguirá en ningún caso hasta el año 2035.

Escrivá ha hecho una propuesta clara: que los partidos acuerden un ritmo de reducción de deuda que sirva de anclaje para asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas, con independencia de quien gobierne. De esta forma, cada partido sería libre de elegir políticas de gastos e ingresos cuando esté en el poder, pero manteniendo un ritmo pactado.