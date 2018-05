ACS y Atlantia, abocados a negociar con los dueños del 15% de Abertis para rematar la compra

La compra de Abertis mediante una operación conjunta a cargo de ACS y Atlantia sigue adelante aunque ha sufrido un contratiempo que dilatará a buen seguro su final. La OPA lanzada por Hochtief, filial de ACS, y cofinanciada por Atlantia ha logrado una notable aceptación pero no suficiente para que la prevista exclusión de Bolsa de Abertis se realice de forma automática. Cerca de un 15% de los títulos de la concesionaria no han acudido a la oferta y con sus propietarios tendrán que negociar ACS y Atlantia para poder formalizar la operación.

La circunstancia estaba prevista en el folleto de la OPA de Hochtief pero no era ni mucho menos esperado en las filas de ACS, en las que las previsiones apuntaban a que la aceptación rondaría el 95%. Esta circunstancia hubiera permitido activar la ejecución de venta forzosa por parte de aquellos accionistas que no hubieran vendido sus títulos ya que la oferta habría superado con creces el umbral del 90% de aceptación que contempla la ley para estos casos.

Pero el objetivo ha quedado lejos. Y, lo que es peor, todo apunta a que el 15% que no ha aceptado la oferta no está compuesto por minoritarios despistados sino por institucionales, muchos de los cuales tomaron una participación significativa en Abertis poco antes de que se lanzara la OPA conjunta, es decir, justo en el momento en el que ACS y Atlantia formalizaron el acuerdo para repartirse la concesionaria española y evitar, de este modo, una guerra de ofertas que hubiera disparado el precio de la operación.

Precisamente, un escenario que estaban esperando institucionales que veían en la lucha por el control de Abertis una oportunidad por realizar plusvalías de forma rápida y sencilla. El pacto entre ACS y Atlantia truncó estos planes, toda vez que el precio ya no se movería de los 18,36 euros establecidos como contraprestación en la OPA de Hochtief.

Actividad compradora tras el acuerdo

De este modo, la única opción para obtener algo más era acumular posiciones en Abertis e impedir que la oferta alcanzara la aceptación del 90% para bloquear la venta forzosa. Un objetivo que, por el momento, han logrado. En este sentido, llama la atención la actividad compradora de UBS, que irrumpió como accionista significativo de Abertis a mediados de marzo, coincidiendo con el acuerdo entre ACS y Atlantia y que ha ido elevando sus posiciones hasta alcanzar casi el 10% del capital.

Tal y como se refleja en el folleto para el caso de no alcanzar la aceptación mínima del 90%, Hochtief tiene la opción de activar una orden continuada de compra durante al menos un mes para evitar tener que recurrir a una OPA de exclusión para sacar a Abertis de Bolsa y, sobre todo, impedir que haya otro accionista en la compañía distinto de ACS, Atlantia y la propia Hochtief.

Sin embargo, esta orden debe hacerse al mismo precio que la OPA y los socios de Abertis que no han aceptado la oferta no están obligados a vender. Nada lleva a pensar que el 15% que no ha aceptado la oferta vaya a acudir a las órdenes de compra. De este modo, se abre un escenario de obligada negociación con aquellos que aún mantienen títulos de Abertis. La otra opción es optar definitivamente por la OPA de exclusión.

La previsión del CEO de Hochtief

No obstante, incluso en este caso será muy complicado que aquellos accionistas que no han acudido a la primera oferta consigan un precio superior en una hipotética OPA de exclusión, dada la cercanía temporal entre ambas. En cualquier caso, por ahora la maniobra deja en cierto modo bloqueada la operación.

De este modo, todas las opciones pasan por que el final de la operación se dilate en el tiempo. El consejero delegado de Hochtief, Marcelino Fernández Verdes (también CEO de ACS), indicó en la junta de accionistas de la compañía alemana que la operación de compra de Abertis se culminaría durante el tercer trimestre de este año. No obstante, el ejecutivo se refería a la integración total de la concesionaria en el vehículo que ACS y Atlantia van a constituir para ostentar los títulos comprados en la OPA (para después proceder a fusionar ambas sociedades).