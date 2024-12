Los escándalos de 2024: de los audios y fotos de Bárbara Rey y Juan Carlos I a la muerte de Liam Payne, P. Diddy y más

El año 2024 finaliza dejándonos sonadas polémicas y escándalos como las múltiples denuncias que ha recibido el rapero P. Diddy tras ser acusado de abuso sexual y prostitución ejercidos en sus famosos fiestas, el escándalo que ha protagonizado el hijo mayor de la princesa Mette Marit de Noruega, Marius Borg, o la inesperada y trágica muerte del cantante Liam Payne, que uno de los miembros del conocido grupo One Direction.

También se ha producido escándalos en España, protagonizados por Bárbara Rey y el rey Juan Carlos I tras filtrar su hijo Ángel Cristo unas fotos íntimas de cuando fueron amantes. Después salieron a la luz conversaciones del alcoba de la exvdette y el padre del rey Felipe VI. En julio, conocimos la abrupta ruptura de María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi tras aparecer en escena Valeri, una mujer transexual que reveló a la ex Miss España que había tenido relaciones con el jinete. Un mes después, en agosto se conoció que el hijo del actor Rodolfo Sancho, Daniel Sancho, fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta.

Los audios y las fotos de Bárbara Rey y Juan Carlos I

La mala relación de Bárbara Rey y su hijo Ángel Cristo Jr. llegó a tal punto que el ex concursante de 'Supervivientes' vendió unas fotos íntimas de Bárbara Rey y el rey Juan Carlos I fuera de España, a la revista 'Privé'.el pasado mes de septiembre. Unas imágenes que salían a la luz por primera vez, que fueron tomadas en el chalet en el que vivía la ex vedette, y que eran la prueba del affaire que tuvieron hace años Bárbara y el entonces rey de España. Después, se filtraron conversaciones íntimas que mantenían los dos, en las que el monarca hablaba de su relación con la reina Sofía, entre otras cosas, y otros audios en los que Bárbara expresaba el miedo que tenía a que le pudiera pasar algo.

En otros audios, que ha publicado hace unos días 'Ok Diario', se escucha a la vedette conversando con Santiago Arriazu, cómplice de los chantajes al rey Juan Carlos I, sobre algunas fórmulas que planeaban para sacar hacia adelante la extorsión. "Si no tengo miedo a alguien es una a una persona que de verdad tiene inteligencia y corazón, pero él no tiene inteligencia y cuando llegue el momento se darán cuenta del bien que yo he hecho por este pueblo". Después, se escucha a Bárbara Rey continuar cargando contra Juan Carlos I: “Le tendrán miedo en la calle, los de a pie. Yo lo he tenido en mi cama muchos años. Y en mi mesa. Y en mi sofá. Y en mi vida, ¡como para tenerle respeto y, mucho menos, miedo! No se lo tengo”.

En 'Bárbara Rey, mi verdad', la vedette ha llegado a reconocer que chantajeó a Juan Carlos I. También ha sido un verdadero escándalo, el cruce de acusaciones que se han hecho en el programa de televisión '¡De Viernes!' y en las revistas, Bárbara Rey y su hijo, Ángel Cristo Jr. Acusaciones que seguro se siguen produciendo en el año 2025 porque madre e hijo no paran de sacarse trapos sucios.

Bárbara Rey ha hablado de su relación con Juan Carlos I en varias entrevistas

La infidelidad de Álvaro Muñoz Escassi a María José Suárez

Otro escándalo que se produjo este año 2024 fue la abrupta ruptura de María José Suárez y Álvaro Muñoz Escassi. La ex Miss España puso fin a su relación con el jinete después de que una supuesta amante de Escassi, Valeri Cuéllar, una mujer transexual, le enviara un correo a María José con pruebas de que su novio le era infiel. Además, le contó que Escassi contrató supuestamente sus servicios y que no le había pagado. Esta deuda fue la que hizo estallar y hablar a Valeri.

Tras ello, hubo un cruce de acusaciones entre ellos en programas de televisión y revistas. Escassi llegó a decir que tenía una “relación abierta” con María José y se habían producido “varias idas y venidas”, algo que esta negó rotundamente. A los pocos días, pillaron a Escassi e Hiba Abouk juntos. Tras un breve romance, Escassi ha vuelto a encontrar el amor y tiene nueva novia, Sheila Casas, la hermana del actor Mario Casas.

María José Suárez recibió un correo de una amante de Escassi

La inesperada muerte de Liam Payne

La muerte del cantante, Liam Payne, integrante de la banda de pop británica ‘One Direction’, que falleció a los 31 años el 16 de octubre de 2024, causó un gran shock. Payne murió tras caer del tercer piso de un hotel en Buenos Aires (Argentina). El informe toxicológico de los análisis realizados tras la autopsia decía que Payne tenía cocaína, alcohol y un antidepresivo de venta con receta en su organismo cuando murió, según la fiscalía local. El comunicado sugería que su muerte no fue un suicidio al determinar que Payne se cayó estando en estado de inconsciencia y por tanto, se precipitó al vacío de manera accidental. La autopsia indicó que el cantante murió de “politraumatismo” y “hemorragia interna y externa”.

Hasta dos días antes de su muerte, Liam Payne había estado en Argentina con su novia, Kate Cassidy, una influencer de moda y viajes de 25 años, con la que comenzó una relación a finales de 2022. Payne dejó huérfano a su hijo Bear, de 7 años, fruto de su relación sentimental con Cheryl, miembro de otra banda de éxito en Inglaterra, las ‘Girls Aloud’.

Este lunes 30 de diciembre se ha conocido que las autoridades argentinas han procesado a cinco personas imputadas en relación con la muerte de Liam Payne. Tres de los procesados son empleados del hotel CasaSur Palermo, donde murió Liam Payne, según un comunicado de la fiscalía local.

Liam Payne

Daniel Sancho fue condenado a cadena perpetua

El pasado 29 de agosto de 2024, Daniel Sancho, de 30 años, fue condenado a cadena perpetua por la justicia tailandesa. El hijo del actor Rodolfo Sancho se libró de la pena de muerte por haber colaborado con las autoridades desde el primer momento.

El 4 de agosto de 2023, Daniel Sancho fue acusado del asesinato y descuartizamiento del médico colombiano Edwin Arrieta y hasta el juicio permaneció en prisión. En la sentencia, el tribunal consideró que era culpable de los tres delitos que se le imputaban como el asesinato premeditado, el descuartizamiento y la ocultación del cadáver y la destrucción del pasaporte del cirujano plástico. Además, el hijo de Rodolfo Sancho fue condenado a pagar una multa de 106.000 euros a los padres de Arrieta ya dependían del dinero que les entregaba su hijo. Una cantidad que todavía no se habría abonado.

El hijo de Mette Marit, Marius Borg

Antes de casarse con el príncipe Haakon de Noruega, Mette Marit tuvo una relación con Morten Borg, que cuenta con un pasado “turbulento y delictivo” y al que ya conoció cuando había estado dos veces en prisión por posesión y venta de cocaína. Fruto de esta relación tuvo a su hijo, Marius Borg Høiby, de 27 años, que este 2024 no ha parado de protagonizar escándalos y ha sido detenido en cuatro ocasiones desde el verano.

A principios del pasado agosto, el joven fue detenido por la policía y permaneció una semana en prisión preventiva tras recibir una denuncia contra él por supuestas lesiones físicas y verbales contra una mujer. Según se publicó, el hijo de Mette Marit agredió supuestamente a una joven de 20 años que tuvo que ser hospitalizada con conmoción cerebral. Días después de su arresto, Marius Borg declaró que había sufrido problemas mentales desde niño y que había luchado contra la adicción a las drogas durante años.

Después, en noviembre se ampliaron los cargos contra Marius Borg. La imputación también incluyó "un caso de infracción del artículo 291.b) del Código Penal por mantener relaciones sexuales con alguien que está inconsciente o que por otros motivos no puede oponerse al acto".

La mujer de Haakon de Noruega, Mette-Marit, llegó a reconocer en un documental que se emitió en la cadena pública NRK con motivo de estas fechas navideñas, que este año 2024 ha sido tremendamente difícil para la familia. "Ha sido muy, muy duro para nosotros. No se puede decir otra cosa", señaló.

Por su parte, el príncipe Haakon de Noruega explicó: "Hemos trabajado durante mucho tiempo para que Marius llegue a algún lugar y reciba más ayuda, rehabilitación y tratamiento". Su padre, el rey Harald se justificó diciendo que lo que está ocurriendo en el seno de la corona puede pasar en otras tantas familias. "Permítanme decir que esta situación que tenemos, este tema de las drogas, la violencia y la salud mental, es un problema en Noruega y en el mundo. Es un problema en el que hemos trabajado y en el que seguiremos trabajando". Después, recalcó que ahora solo desea que la justicia trabaje como debe.

Mette Marit y su hijo, Marius Borg

El escándalo de los abusos de P. Diddy

El rapero P. Diddy, cuyo nombre real es Sean Comb, ha protagonizado uno de los mayores escándalos de este año 2024 después de haber recibido más de 150 denuncias de abusos sexuales que se habrían producido supuestamente desde los años 90 a la actualidad. Las últimas denuncias se hicieron públicas el pasado 12 de diciembre. Tres hombres le acusaron de violación y agresión sexual en incidentes supuestamente ocurridos entre 2019 y 2022, en todos los casos después de haberles ofrecido bebidas adulteradas. La acusación, además, alega que Diddy silenció a las víctimas mediante chantaje y violencia, incluyendo secuestro, incendios provocados y palizas físicas.

El pasado 16 de septiembre de 2024, Sean ‘Diddy’ Combs, de 55 años, fue detenido en un hotel de Manhattan, bajo la acusación de que “abusó, amenazó y coaccionó a mujeres y otras personas, y llevó a cabo actos criminales para la trata de mujeres, trabajos forzados, secuestros, incendios, sobornos y obstrucción a la justicia, entre otros crímenes”. Puff Daddy se encuentra en prisión provisional sin fianza en la Metropolitan Detention Center de Brooklyn, de Nueva York, acusado de varios delitos: crimen organizado, trata de personas y tráfico sexual. Sean Combs está a la espera del juicio que comenzará el próximo 5 de mayo de 2025. El rapero siempre ha sostenido que él no cometió ningún delito.

Entre las múltiples denuncias y acusaciones, también está la de al menos dos víctimas menores de edad. Los supuestos abusos sexuales se produjeron en las fiestas privadas del rapero, conocidas como freakoffs que se enmarcaban en las conocidas como 'White Parties' (fiestas blancas) que realizaba Sean Combs en su mansión o en hoteles, fiestas a las que iban muchos rostros conocidos desde Donald Trump, Jay-Z o Jennifer Lopez, que fue pareja de Sean ‘Diddy’ Combs durante tres años, de 1999 a 2001, Oprah Winfrey o Beyoncé. También se ha revelado que Will Smith, Leonardo DiCaprio, Justin Bieber y Paris Hilton estarían relacionadas con las fiestas y aparecerían en los papeles que se han encontrado.

Los problemas legales comenzaron cuando su exnovia, Cassie (Casandra Ventura) hizo su primera denuncia el 16 de noviembre de 2023, en la que le acusó de someterla a palizas "salvajes" en las que le daba puñetazos, patadas y pisotones. La cantante denunció a Diddy de agresiones, sumisión química (la drogaba), violaciones y de obligarla a mantener relaciones sexuales con otros hombres (prostitutos) mientras el rapero lo grababa en vídeo. Cassie y Sean Combs empezaron a salir en 2007 y mantuvieron una relación con altibajos durante más de una década.