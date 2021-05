Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Miguel Rodríguez han vuelto. La diseñadora y el empresario, más conocido como 'Luismi, el chatarrero', han decidido darse una segunda oportunidad, tal y como ha contado Federico Jiménez Losantos en su programa matinal.

Aunque ambos nunca han dejado de tener contacto y ella hacía ojitos cuando hablaba de él, ha sorprendido la prontitud con la que han retomado la relación, pues Ágatha Ruiz de la Prada cortó con su último novio, el atractivo Luis Gasset, hace menos de un mes.

Ágatha Ruiz de la Prada vuelve con su ex, Luismi 'el chatarrero'

Ágatha y Luismi han retomado su relación por todo lo alto, y lo han hecho público al asistir como pareja oficial a una multitudinaria boda, de más de 300 personas, celebrada este fin de semana.

Ambos se dan otra oportunidad tras haber roto en febrero de 2020. Aunque ya no estaban saliendo y tanto ella como él han tenido otras parejas, seguían hablando todos los días por teléfono, algo raro en unos ex, la verdad. Quizá por eso al entorno más próximo a la pareja no le ha sorprendido esta nueva oportunidad.

Rompieron en 2020 porque él fue infiel

Ágatha Ruiz de la Prada fue la que anunció su última ruptura con el propietario de Desguaces la Torre. La pareja había regresado en diciembre después de que ella le perdonara su infidelidad con la exactriz porno brasileña, Marcia Di Lele. Una reconciliación que tocó a su fin dos meses después.

"Luismi se dio cuenta de que no podía hacer esas cosas [ser infiel] si estaba conmigo, pero está acostumbrado a salir y divertirse. (...) Cuando volví de París, hubo una reconciliación y pasamos las Navidades juntos", aseguró en una entrevista la ex de Pedro J. Ramírez, a quien también le perdonó una infidelidad.

"Desde el primer minuto sabía cómo iba a acabar. (...) Esta vez la ruptura ha sido menos traumática de lo que se imaginaba", afirma, tras lanzar piropos hacia su ex: "Todo ha sido muy divertido, un regalo del cielo. Viviría todo otra vez porque me lo he pasado bomba".

En aquel momento dijo que era una "ruptura definitiva" pero también aseguró que le costaba mucho cortar con él y no volver a verle, lo que hacía pensar que ambos iban a intentarlo de nuevo tarde o temprano: "Estoy haciendo un esfuerzo. Si Luismi me llama para cenar, sé que le diría que sí y es lo que no quiero. Va a ser difícil no picar. Espero que mi fuerza de voluntad y mis amigas me ayuden. Intento pensar en todo lo malo de Luismi para no caer", dijo en aquel entonces.

Ahora a ver si él no la vuelve a pifiar metiéndose en camas ajenas, aunque ya todos conocemos a Luismi...

El ex de Ágatha, muy majo pero aburrido

Luismi regresa a la vida de Ágatha Ruiz de la Prada un mes después de que ella y y el empresario, Luis Gasset, de 52 años, llegara a su fin tras un año de noviazgo.

Aunque la diseñadora y el director general de Ansorena han emprendido caminos por separado en lo sentimental, han terminado su noviazgo de forma muy cordial y están dispuestos a seguir manteniendo su amistad.

Ella nunca ha dado muchos detalles del porqué de su ruptura, pero sí dejó caer en el Deluxe que se aburría un poco con él y que ambos tenían una forma diferente de entender las relaciones, que se notaba la diferencia de edad. También se dejó entrever que con Luismi se lo pasaba mejor en la cama, y también fuera de ella. Ahora podrá disfrutarlo de nuevo.

Ágatha y Luis Gasset

¿Crees que ella comete un error?