El supuesto vacío legal que impide a los futbolistas ‘ejercer’ de padres

En enero de 2025 es impensable que un trabajador no esté de baja las seis semanas que le obliga la ley cuando es padre. En cualquier sector menos en el deporte profesional, donde raro ha sido el caso en el que un futbolista se ha ido a casa a descansar con su familia nada más haya dado a luz su mujer. El caso es sin duda excepcional por el tipo de actividad a la que se dedica un futbolista y fuentes sindicales consultadas por Vozpópuli apuntan a un supuesto vacío legal para justificar esta práctica extendida y aceptada en el sector.

El último caso es el del portero del Rayo Vallecano Daniel Cárdenas, que fue padre el jueves pasado y solo un día después ya estaba de titular frente al Celta. Curiosamente, el capitán del Celta, Iago Aspas, fue protagonista del mismo hecho en 2018, cuando solo un día después del parto tuvo que jugar contra Eibar, un encuentro que tuvo como anécdota que el delantero de Moaña pudo dedicarle un hat-trick a su bebé a las pocas horas de haber nacido.

La Ley del trabajo, sin embargo, es clara: no se puede renunciar al permiso de paternidad, que puede durar hasta 16 semanas si así lo desea el empleado. Y los deportistas profesionales, como su propio nombre indica, son trabajadores, por lo que cada vez son más los que se informan sobre qué implicaciones —también legales— puede tener tanto la decisión de coger el permiso como renunciar a él. Aunque esté prohibido.

Represalias por un derecho al que no se puede renunciar

“No tengo previsto que la paternidad pueda suponer un cambio en mi vida profesional”, aseguró en su momento Rafa Nadal. En su momento fue la tesis más extendida en todo el mundo. De hecho, en 2008, Xabi Alonso pidió a Rafa Benítez en el Liverpool faltar a un entrenamiento por haber sido padre, una petición que le fue denegada, algo que sentó muy mal al tolosarra, que decidió no viajar a Milán para jugar ante el Inter, algo que no encajó bien la prensa británica, que fue muy crítica con la decisión del jugador. Como castigo, Rafa Benítez decidió apartar al jugador pese a las presiones del sindicato de futbolistas inglés.

Más recientes son casos como el del jugador del Villarreal Alexander Sørloth que el pasado abril, sabedor de que su mujer daría a luz en las horas siguientes, se embarcó en el viaje de su equipo rumbo a Almería por decisión propia. Cuando se enteró del nacimiento ya era demasiado tarde porque la expedición groguet ya estaba en ruta. Este último caso, sin embargo, sí cuenta con un elemento que merece ser resaltado: en las redes sociales hubo críticas hacia la decisión tanto del jugador como del club.

Una inspección por no cogerse el permiso

Como se puede observar, son muy pocos los que se cogen esta baja de obligado cumplimiento. De algún modo, se puede decir que Jon Rahm sí la cogió en 2020, si bien es cierto que no es un trabajador profesional con un contrato laboral en España: “Si el nacimiento de mi hijo coincide con el Masters de Augusta, lo siento, pero no asistiré. No quiero programar el parto”, aseguró entonces.

Mejor ejemplo es el que se ha dado en el fútbol sala, donde el portero Cristian Ramos tuvo hace dos dos años tuvo a su hijo cuando jugaba en el Córdoba y abrió así paso a todos los que han llegado después de él a la misma situación. También lo hizo otro portero, David de Gea, que se ausentó durante un mes —se perdió 6 partidos con el Mánchester United— y a su vuelta recuperó la titularidad con normalidad. Nada que ver con lo que su compatriota Xabi Alonso había vivido en el pasado con el Liverpool de Benítez.

El catedrático de Sociología del Deporte de la Universidad de Córdoba David Moscoso asegura que los deportistas pueden ser sancionados si se les presenta una inspección de trabajo: "Debería aumentarse la inspección laboral en estos casos y que el mundo del deporte se convierta en aliada de la corresponsabilidad en los cuidados y no en perpetuadora de las desigualdades de género".

Y no es para menos. El Estatuto de los Trabajadores tiene la misma validez para los deportistas profesionales que para el resto de empleados de cualquier otro sector, por lo que iría contra el derecho laboral que se les denegase la baja a, por ejemplo, los futbolistas de La Liga como Daniel Cárdenas —con el que daba comienzo este reportaje—.

El Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, es el que regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales. Aquí es donde se escudan algunos expertos en Derecho para defender que existe un vacío no contemplado ya que no establece ninguna especificación especial a este respecto de bajas por paternidad.

Carreras truncadas por un embarazo

Tampoco es del interés de muchos deportistas la existencia de este permiso obligatorio por paternidad. Este “derecho” para el que no parece haber más alternativa que pagar una multa puede perjudicar a su carrera deportiva. Más aún cuando aspiran a ser internacionales y jugar con su selección en Eurocopa o Mundial.

Pablo Sarabia se sinceró en una entrevista el pasado marzo en la que habló del corto periodo que le dieron en la liga inglesa para disfrutar del nacimiento de sus mellizos. El futbolista madrileño del Wolverhampton de 32 años reconoció a El Mundo que nacieron el martes por la tarde y solo tuvo un día de permiso, por lo que el sábado ya tuvo partido de competición, un encuentro en el que su “capacidad de concentración era nula”.

En el fútbol femenino, sí

En el fútbol femenino la realidad es bien distinta. Desde 2021 la FIFA toma cartas en el asunto y obliga a las federaciones nacionales a garantizar a las deportistas su reingreso en el club en el que estaban en el momento de dar a luz. De hecho, la baja en este caso se extiende hasta 14 semanas por lo menos, ya que se trata de un artículo reglamentario que va más allá de lo dispuesto en la ley española. Por lo que, aunque también pueden perderse una gran cita como un Mundial o unos Juegos Olímpicos, están todas en igualdad de condiciones y eso favorece que haya normalidad en torno a la baja forzosa.

Los futbolistas que no cuidan a sus niños por las noches

Precisamente Sarabia ha sido de uno de los futbolistas profesionales que ha reconocido públicamente que se desatendía del cuidado de los bebés para descansar bien por las noches. No es el único que lo ha hecho en los últimos años, en los que este tipo de declaraciones han chocado por no estar acorde a los tiempos actuales. Algunos, en realidad, no les dan siquiera de comer ni están pendientes de si hay que cambiarles el pañal.

"En el fondo, hay un predominio de valores patriarcales y machistas propios de nuestra cultura por los que los cuidados reproductivos siguen concibiéndose algo atribuido en exclusiva a las mujeres", explica el catedrático de Sociología del Deporte de la Universidad de Córdoba David Moscoso. "

"El otro día le hacían una entrevista a un jugador y le dice el periodista que, ahora en vacaciones, va a tener que dar el biberón al niño", critica el experto de la Universidad de Córdoba. "Y el futbolista le dice que ella es la mejor y que lo cuida mucho mejor. Y van y le ríen la gracia porque él es el héroe", recuerda Moscoso a la vez que reitera que debería estar cumpliendo con la baja obligatoria por Ley.

Críticas por ausentarse del partido el día del parto

Sarunas Jasikevicius protagonizó un caso curioso. El entrenador del Zalgiris permitió a Agusto Lima ausentarse de un partido porque su mujer estaba dando a luz. Sus palabras en rueda de prensa cuando fue preguntado por esto, "¿Tienes hijos? Cuando los tengas, lo entenderás", causaron furor en las redes sociales.

Algo parecido ocurrió cuando José Rojo Martín ‘Pacheta’ dio el día libre a Javier Sánchez para que fuese al nacimiento de su hijo. “La emoción de ver el nacimiento de un hijo... no hay nada más importante en la vida”, explicó el entrenador con el particular tono didáctico que lo caracteriza.