El atleta español Mohamed Katir se mostró feliz por haber cumplido este martes su "sueño" de estar en una final olímpica al clasificarse para la de los 5.000 metros de los Juegos de Tokio y dejó claro que ahora intentará "soñar lo más grande".

"La verdad es que mi primer objetivo era disfrutar de unos Juegos y mi sueño era ser atleta olímpico. Luego, una vez en la salida, el objetivo era entrar en la final y creo que lo he dado todo y que no me he dejado todo", expresó Katir en declaraciones facilitadas por la RFEA.

El de Mula, que con 13:30.10 se metió en la final con el mejor tiempo de los finalistas, remarcó que se había tomado la semifinal "como una final". "Ya he cumplido mi sueño de estar en una final olímpica y ahora voy a luchar y soñar lo más grande", afirmó.

Por su parte, el vallista Asier Martínez celebró su pase a las semifinales de los 110 metros vallas. "Trabajo hecho, aunque no me lo creo. He entrado sonriendo porque no me lo creía, sabía con quien estaba corriendo y a quién tenía al lado", admitió.

"Las sensaciones han sido inmejorables, pero ahora donde hay que correr es este miércoles en las semifinales. Estoy muy satisfecho, ha sido una muy buena carrera y sobre estoy muy contento", añadió el navarro.