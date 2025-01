Louzán, primer presidente de la RFEF que cede a las exigencias del empresario que inhabilitó a Villar, Rubiales y Rocha

Rafael Louzán cumple lo que le prometió al empresario getafense Miguel Galán, alias 'Querellator', y anuncia que la Real Federación Española de Fútbol reconocerá a los técnicos deportivos titulados por el ministerio para que puedan ejercer con todas las garantías en el extranjero. El dueño y presidente de CENAFE, centro líder en formación de entrenadores en España, ha conseguido hasta la fecha la inhabilitación de todos los presidentes anteriores de la RFEF desde Ángel María Villar a través de sendas denuncias, una práctica en la que aseguro que cesaría en el momento en el que se reconocieran los derechos de los técnicos que se forman en academias e instituciones como la suya.

"Miguel Galán es alguien que tiene un problema con los entrenadores desde hace 16 años", denunciaba el empresario en Vozpópuli antes de las elecciones a presidente de la RFEF. En dicha entrevista, Galán reconoció que "si se soluciona lo de la licencia a UEFA, 'Querellator' desaparece", ya que los entrenadores que se habían formado hasta el momento en los centros privados no conseguían una equiparación en ígualdad con los que lo hacían a través de la propia federación.

"Yo no voy a parar hasta que se solucione la denegación de la licencia a UEFA a los entrenadores de fútbol", explicó Miguel Ángel Galán. "No solo de CENAFE, sino de todos los centros, para que no digan" matizó. "Es una obsesión mía ya, es un problema enfermizo de tratamiento. Es decir, cada vez que yo recibo noticias o llamadas de un entrenador extranjero que tiene un problema, o cada vez que yo veo que la RFEF deniega una licencia UEFA desata mi ira. Y entonces, como no creo en la violencia física, ni verbal, porque si no me cogía una recortada y me iba a Las Rozas, pues solo me queda la Justicia".

"Mediante este reglamento, la RFEF se ha venido comprometiendo a colaborar con los técnicos deportivos en la movilidad deportiva internacional [para que] puedan obtener a través de este proceso una equivalencia con validez deportiva en todas las competiciones de las que son titulares las respectivas federaciones nacionales de fútbol", explica la RFEF por medio de la circular 63 de esta temporada, que ha sido firmada este viernes 17 de enero.

Miguel Galán, el empresario que inhabititó a Villar, Rubiales y Rocha

Miguel Ángel Galán Castellanos (Getafe, Madrid, 1978) creció en una familia humilde del barrio de Juan de la Cierva, estudió Electricidad y probó suerte como emprendedor hasta que acabó saliéndole bien: en 2011 funda la academia privada que le hizo millonario, CENAFE, el centro líder de formación de entenadores de fútbol que aún a día de hoy preside y por el que ha luchado contra viento y marea pese a todas las trabas que se le han puesto por parte de las instituciones deportivas de este país. Su currículum es irrebatible: con la ayuda de sus abogados ha conseguido la inhabilitación de los últimos 3 presidentes de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF): Ángel María Villar (1988-2017), Luis Rubiales (2018-2023) y Pedro Rocha (septiembre 2023-julio 2024).