Leipzig vs PSG: datos, horario, TV y dónde ver online

El Leipzig y el París Saint Germain (PSG) han llegado a esta fase de la Champions Leaguetras haber eliminado al Atlético de Madrid y al Atalanta 2-1 y 1-2 respectivamente. Ambos clubes buscan dar un paso más en esta edición de la Liga de Campeones y continuar con su objetivo: alzar 'la orejona' por primera vez en su historia. El partido se disputará este martes 18 de agosto y el pitido inicial será a las 21:00 horas.

Esta edición de la Champions League ha tenido ciertos cambios debido a la pandemia del coronavirus. Desde los cuartos de final, las eliminatorias se han disputado a un solo encuentro, a puerta cerrada y en sede neutral, Lisboa.

Tanto el PSG como el Leipzig decidieron sus partidos en los últimos minutos de sus respectivos encuentros de cuartos de final. El París Saint Germain perdía 1-0, y logró remontar dicho resultado anotando sendos goles en los minutos 90 y 93. Por su parte, el conjunto alemán esperó al minuto 88 para anotar el gol que les clasificó para esta ronda.

El equipo parisino busca ganar esta copa por primera vez en su historia. Con esta participación, el PSG iguala su mejor participación en la Champions League, tras haber alcanzado las semifinales en la temporada 1994/95. A pesar de que son los claros favoritos para salir victoriosos de este enfrentamiento, el Leipzig ha demostrado que puede sorprender a cualquier club.

En su partido de cuartos de final frente al Atalanta, el PSG pasó gran parte del encuentro perdiendo 1-0 y viendo cómo el equipo italiano intentaba anotar el segundo. No obstante, con el paso del tiempo 'los negriazules' se replegaron y le otorgaron el protagonismos al París Saint Germain. Neymar había sido el jugador más determinante de los franceses, que con la entrada en el partido de Mbappé, ambos demostraron por qué son considerados unos de los mejores jugadores del mundo, dándole la vuelta al resultado (1-2) y continuando con sus aspiraciones por el título.

En esta edición de la Liga de Campeones, los dirigidos Thomas Tuchel registran nueve partidos jugados, siete victorias, un empate, una derrota, 17 goles a favor y 9 en contra.

Alineación probable del París Saint Germain: Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Paredes, Di María; Neymar, Mbappé, Icardi

El pitido inicial será a las 21:00 horas y se podrá ver en televisión a través de Movistar Liga de Campeones. Así como por Movistar+, Mi Tele Plus y LaLiga TV Bar en caso de querer verlo vía streaming.

Por su parte, en cuartos de finales el Leipzig se enfrentó al Atlético de Madrid, equipo que ha estado en dos finales de esta competición en los últimos 10 años. Después de un partido igualado, en el que la entrada al campo de João Félix le cambió la cara al 'Atleti' y puso a los alemanes en aprietos, el Leipzig logró reponerse anotando un gol en el minuto 88 que no fue posible remontar por los 'rojiblancos'.

Este club fue creado en el 2009. Desde ese momento el club ha ido escalando en las distintas divisiones de Alemania, hasta llegar a clasificar a la Champions y estar en las semifinales de la Liga de Campeones por primera vez en su historia. Asimismo, su técnico Julian Nalgelsmann, es el entrenador más joven en llegar a esta estancia de la competición futbolística más importante a nivel de clubes.

En esta Champions League el Leipzig registra los siguientes números: nueve partidos jugados, seis victorias, dos empates, una derrota, 17 goles a favor y nueve en contra.

La alineaciónm probable del Leipzig es: Gulácsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg; Laimer, Kampl, Sabitzer, Angeliño; Olmo, Poulsen, Nkunku

