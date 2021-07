La selección española masculina de hockey sobre hierba se clasificó este viernes para los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio tras empatar a un gol con Australia en su último partido de la fase de grupos.

Los 'Red Sticks' necesitaban un punto ante la número uno del mundo para sellar su pase entre los ocho mejores del torneo y lo lograron con suspense porque la igualada no llegó hasta el último minuto por medio de Pau Quemada de 'penalti-corner', que premió el buen partido del combinado nacional.

España no le perdió la cara al vital duelo ante los 'Kookaburras', que habían ganado prácticamente con solvencia y sin problemas sus anteriores cuatro partidos y que acudían con menos presión por estar ya clasificados y como primeros del grupo.

Pese a ello, los australianos salieron mejor a un partido retrasado una hora por la lluvia y pusieron cerco rápidamente a la portería de Quico Cortés. El portero catalán quería ser clave y poner el cerrojo, y sus paradas frenaron el primer arreón del rival, del que poco a poco despertaron los de Fred Soyez. España logró desplegarse con peligro y Quique Sánchez de Castejón no pudo enganchar un pase de David Alegre y luego el lanzamiento posterior de Albert Beltrán impactó en el larguero.

Pero Australia aumentó su dominio en el segundo cuarto y logró ponerse por delante en el marcador por medio de Wickam, en el lugar adecuado para recoger un rechace de Quico Cortés tras un 'penalti-corner'. Los 'Red Sticks' reaccionaron bien a ese golpe y volvió a lanzarse sobre el área de Charter, aunque el tramo final fue de los 'Kookaburras', frenados por el guardameta español, clave para evitar que la distancia al descanso fuera mayor.

Sin embargo, el paso por vestuarios trajo un encuentro menos abierto. Australia prefirió manejar el resultado y dejar la iniciativa al combinado nacional, que pudo vivir sin excesivos agobios, aunque tampoco creó demasiado peligro. En los instantes finales del tercer periodo, Australia desperdició otro 'penalti-corner' y España continuó con vida para el cuarto de hora final.

Los españoles aumentaron su presión y se lanzaron a por el empate que les metiese en cuartos. Ruiz no acertó por centímetros a empujar una internada de Lleonart y el video anuló un gol de Boltó tras una gran ocasión de Pau Quemada. Pese a sufrir una inferioridad, por fin llegaron los primeros 'penalti-corner' para el combinado nacional, que no aprovechó los tres consecutivos de los que gozó. Aún le quedaría una más en el último minuto y el especialista Pau Quemada no falló para enviar a los 'Red Sticks' a los cuartos.

Ficha técnica

--RESULTADO: AUSTRALIA, 1 - ESPAÑA, 1 (1-0, al descanso).

--EQUIPOS.

Australia: Charter (p), Wickham, Dawson, Beltz, Ockenden, Whetton, Govers, Martin, Simmonds, Howard, Zalewsky, Ogilvie, Beale, Mitton, Brand y Hayward.

España: Quico Cortés (p), Alonso, Romeu, Sallés, Delàs, González de Castejón, Alegre, Oliva, Lleonart, Ruiz, Quemada, Sánchez, Iglesias, Piera, Beltrán y Boltó.

--GOLES.

1-0, minuto 23. Wickham.

1-1, minuto 60. Pau Quemada.

--ÁRBITROS: Javed Shaikh (IND) y Jakub Mejzlik (RCH).

--ESTADIO: Estadio Hockey Oi.