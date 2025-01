Una cuarta parte de los animales de agua dulce está en peligro de extinción

Una nueva investigación revela que el daño ambiental en ríos y lagos está llevando a los animales de agua dulce al borde de la extinción, con un 24% de las especies en peligro de desaparecer. Miles de especies de peces, cangrejos y libélulas podrían extinguirse en las próximas décadas, y muchas más podrían seguir su ejemplo. Una evaluación histórica de la salud de casi 24.000 especies de agua dulce encontró que poco menos de una cuarta parte está en riesgo de extinción. De estas, casi 1.000 especies se consideran en peligro crítico de extinción, y 200 ya se han perdido potencialmente. Estas cifras pueden representar solo la punta del iceberg, ya que los científicos carecen de la información necesaria para comprender adecuadamente el riesgo de extinción de miles de especies. Catherine Sayer, del IUCN (International Union for Conservation of Nature) autora principal del estudio, dice que se necesitan acciones urgentes para comprender y proteger a estos animales. "La falta de datos sobre la biodiversidad de agua dulce ya no puede usarse como excusa para la inacción", dice en un comunicado. "Los paisajes de agua dulce albergan el 10% de todas las especies conocidas en la Tierra y son clave para el agua potable, los medios de vida, el control de inundaciones y la mitigación del cambio climático de miles de millones de personas, y deben protegerse tanto para la naturaleza como para las personas". Los hallazgos del estudio aparecen en la revista 'Nature'.

Si bien el agua dulce y limpia es vital para toda la vida en la Tierra, los ecosistemas de agua dulce son algunos de los más amenazados en la Tierra. Los entornos de agua dulce están bajo presión a medida que aumenta la demanda de alimentos, agua y recursos. Los humedales en particular, incluidos los pantanos, los manglares y las marismas, son los más afectados por estas pérdidas. Se estima que un área del tamaño de la India (la asombrosa cantidad de 3,4 millones de kilómetros cuadrados) de humedales se ha perdido desde 1700. La pérdida de humedales perjudica a mucho más que solo los animales y las plantas que viven allí, ya que también limita nuestra capacidad para luchar contra el cambio climático y detener las inundaciones. Las fuentes de agua dulce también sufren una combinación de diferentes desafíos. El aumento de la extracción de agua y las represas en los ríos están reduciendo el hábitat disponible para la vida silvestre. Algunos ríos, como el río Colorado, ya ni siquiera llegan al mar. Los animales que persisten en estos hábitats reducidos se ven afectados por las aguas residuales, la contaminación industrial y la contaminación por plásticos. Sin embargo, a pesar del creciente riesgo para estas especies, los entornos de agua dulce están significativamente menos estudiados en comparación con los océanos.

Aunque alrededor del 10% de todas las especies dependen del agua dulce, el estudio se centró especialmente en cuatro grupos que están íntimamente relacionados con ella: los decápodos, los odonatos, los moluscos y los peces. Los decápodos son un gran grupo de crustáceos que incluye cangrejos, langostas, cangrejos de río, camarones y langostinos. Si bien muchas especies viven en el mar, muchas otras viven en ríos y arroyos de todo el mundo, donde alrededor del 30% están amenazadas de extinción. La principal amenaza para los decápodos es la contaminación, especialmente la procedente de la escorrentía agrícola. Muchos pesticidas utilizados para matar insectos también dañan a los cangrejos y camarones cuando entran en los cursos de agua, especialmente cuando estos animales están mudando. Estos productos químicos también son una amenaza para los peces y pueden influir en su desarrollo, fertilidad y comportamiento. Los odonatos son el grupo de insectos que incluye a las libélulas y los caballitos del diablo. Si bien pueden ser más reconocibles como depredadores aéreos, estos animales pasan la mayor parte de su vida en agua dulce como ninfas en crecimiento. Esto los hace vulnerables a la pérdida de hábitat, ya que más de la mitad de las especies amenazadas se ven afectadas por la conversión de humedales en tierras de cultivo. Una proporción similar se ve afectada por la tala, que elimina los terrenos de caza y el refugio del que dependen cuando son adultos. Si bien los datos de conservación estaban fácilmente disponibles para los decápodos de agua dulce, los peces y los odonatos, la falta de información significó que el estudio no pudo incluir a los moluscos en su análisis. Este es el grupo que no solo contiene caracoles, sino también otros invertebrados como los mejillones de agua dulce y las ostras. Investigaciones anteriores centradas en los moluscos sugieren que alrededor de un tercio está en riesgo de extinción, lo que probablemente aumentaría la proporción general de especies de agua dulce amenazadas.

La naturaleza vasta y a menudo interconectada de los entornos de agua dulce significa que revertir estas disminuciones no es fácil. La cooperación entre diferentes partes interesadas y naciones será vital para dar a los cangrejos, libélulas y otros animales salvajes de agua dulce amenazados una oportunidad de luchar.