Fomento se niega a acordar bilateralmente la 'viñeta' con la Generalitat

Las concesiones de las autopistas de peaje llegan a su fin. Hasta ahora, el pago por utilizar estas vías, junto con los llamados "peajes en la sombra", son el único sistema de financiación para el mantenimiento y conservación de estas infraestructuras.

"Quien usa paga, quien contamina paga". Así justifican fuentes de la Consejería de Territori a Vozpópuli la implantación de la llamada 'viñeta', un sistema para financiar las carreteras de altas prestaciones ya afianzado en Europa.

El Departamento dirigido por Damià Calvet ha valorado muy positivamente que Fomento haya acudido "por primera vez a esta reunión", pero insisten en abrir una "mesa bilateral" para abordar este y otros asuntos, al margen del resto de Comunidades Autónomas. La propuesta de la Generalitat es que Cataluña se convierta en el "laboratorio pionero" para implantar el pago único en la red viaria.

La Generalitat a través de la Consejería de Territorio, estudia nuevos sistemas de financiación. Fomento estuvo por primera vez en esta mesa, pero tan solo como "oyente", según han asegurado fuentes del Ministerio a Vozpópuli, sin presentar ninguna propuesta ni valorar los trabajos realizados por ahora por el grupo de trabajo autonómico.

Fomento, que ha escuchado la oferta, ha emplazado a la Generalitat a alcanzar el consenso entre partidos políticos y agentes sociales en una "Comisión especial en el Congreso de los Diputados", y no en una mesa de diálogo bilateral entre ambos, como pretende el Ejecutivo de Quim Torra.

Desde la Generalitat valoran positivamente este acercamiento de Fomento y aseguran que en el grupo de trabajo catalán hay "mucho consenso" entre políticos y agentes sociales. "Hay que cambiar el modelo", aseguran, más en una comunidad agraviada por la cantidad de peajes, algunos de ellos verdaderos sablazos al bolsillo de los conductores. "Con el fin de las concesiones ahora es el momento de abordar la financiación", han añadido.

La asfixia por el mantenimiento de las carreteras por la prórroga presupuestaria

Hasta ahora, la postura del departamento dirigido por José Luis Ábalos es levantar los peajes, revertir las concesiones al Estado y licitar los pliegos para el mantenimiento de las vías, como hará en los tramos de la AP-7 de Tarragona a Alicante y de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz. En concreto, se harán cinco licitaciones por este motivo.

Pese a ello, no se resuelve el problema. Los Presupuestos están prorrogados en el Estado y la Generalitat trata de desbloquear los suyos desde 2017. Las cuentas ya no cuadran y es necesario buscar otras vías alternativas que no dependan del apoyo político anualmente.

Por este motivo, la Generalitat de Cataluña pretende instaurar una "viñeta", el pago generalizado por el uso de estas vías de altas prestaciones. "Habría diferenciación entre residentes, turistas y camiones", según fuentes de Territori consultadas por este medio, manteniendo las actuales bonificaciones a los vehículos eléctricos. "Se trataría de una prueba piloto que podría ser implantada en toda Cataluña y en el resto de España", continúan las mismas fuentes.

"Con este sistema se liberan recursos de los Presupuestos para acometer otras partidas", han apuntado desde la Consejería.