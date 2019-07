Duras críticas a TV3 por su alarmante mensaje: "El 27% de los profesores habla en castellano con los alumnos"

Hasta este año, no había habido ninguna alerta o alarma por el uso de la lengua castellana en los patios del colegio, pero entidades independentistas, con TV3 actuando como su principal altavoz, han iniciado su campaña para eliminar el castellano hasta en la hora del recreo.

Para conocer la lengua que usan los niños en los patios de recreo, Plataforma Per la Llengua ha introducido, con el permiso de la Generalitat, hasta un total de 50 personas que controlaban a los alumnos desde un rincón. También controlaban a los profesores y la lengua que utilizan para atender a los pequeños.

"El catalán en el patio está en riesgo y los datos son muy claros", en referencia al estudio realizado en 50 escuelas, que apunta que solo el 24% de las conversaciones se realizan en catalán. "El estudio se ha realizando sin preguntas directas, solo observando como juegan los niños en el patio", según apuntaba TV3. "La alarma se activa si se desgranan los datos: el 35% de las conversaciones en primaria son en catalán y solo el 14,6% en secundaria", señalan en el program Tot es Mou.

🔴 #Denuncia | @tv3cat denuncia que los profesores hablan en español a los alumnos en las aulas y alerta a los espectadores. @Societatccpic.twitter.com/Fma5sI74rz — Ràdio Horta-Guinardó | BCN 🇪🇸 (@rhg_cat) July 18, 2019

"(...) Hay un elemento a destacar. El 27,8% de los profesores habla en castellano con los alumnos cuando la lengua vehicular es el catalán. Cifras que ponen la alerta máxima en el tema del catalán en la escuela", según el vídeo viral difundido. Si bien, la lengua vehicular en los colegios catalanes son ambas, la Generalitat solo acepta el catalán como única pese a las sentencias judiciales, incluidas las del Tribunal Supremo y la del Tribunal Constitucional.

Comentarios y reacciones

Los comentarios y reacciones, algunas gruesas, no se han hecho esperar. "La Stasi de Plataforma per la Llengua, los que marcan los comercios no separatistas, ha entrado en los colegios", apunta una tuitera, que continúa: "Y TV3, los voceros del régimen, alerta: "Hay alumnos que hablan, ojo al dato, en español en el recreo".

🚨 #ALERTAULTRA✖ La Stasi de @llenguacat, los que marcan los comercios no separatistas, ha entrado en los colegios✖ Y @tv3cat, los voceros del régimen alerta...🗣‼ Hay alumnos que hablan, ojo al dato, en español en el recreo ‼#DictaduraSeparatistapic.twitter.com/L9Wx5Wk3sV — Sonia Reina Sánchez (@ReinaSonia) July 19, 2019

"¡Niños eligiendo libremente una lengua! ¡Insupurtapla!", responde otro usuario. "Además de ridículo condenan esos niños a no poder comunicar en España, en la UE y en el Mundo", prosigue otro tuitero. "Rehenes de un dialecto local. Que enseñen Castellano, Inglés (Worldwide) más Francés (se usa en 3 continentes), Mandarín, Alemán o Portugués (se usa en 4 continentes). ¡IDIOMAS ÚTILES!", enfatiza.