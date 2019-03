Arrimadas enciende a Torra: "Ustedes son muy gallitos pero delante de los jueces se vienen abajo"

El pleno del Parlamento catalán ha mantenido un bronco debate sobre la desobediencia de la Generalitat por mantener los lazos amarillos y propaganda separatista en los edificios públicos; así como por los ataques perpetrados por Arran contra las sedes de partidos no nacionalistas.

"Ustedes son muy gallitos pero delante de los jueces se vienen abajo", ha espetado Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos en el Parlament, a Quim Torra, presidente de la Generalitat, por no retirar esta propaganda. En su primera pregunta, Arrimadas ha preguntado a Torra si había leído "personalmente" el requerimiento de la Junta Electoral Central (JEC), a lo que el presidente catalán ha respondido con un escueto "sí".

Arrimadas ha explicado el por qué de esta pregunta. "No sabía si lo había entendido, o piensa que puede hacer lo que le de la gana", más cuando la JEC ordenó a la Generalitat retirar toda esta propaganda que cuelga en edificios públicos. "¿Qué parte no ha entendido de "retire la propaganda independentista"?", ha insistido Arrimadas, para encender a los independentistas: "Se ponen muy gallitos, pero delante de los jueces no veas como se vienen abajo", en clara referencia a las declaraciones de independentistas en el juicio del 1-O.

Tras aseverar que es una "vergüenza" exhibir esta propaganda independentista en edificios públicos, "más en época electoral", ha exigido a Torra dejar de esconderse tras los consejeros y el Síndic de Greuges. "Los ciudadanos antes de pagar impuestos no pueden ir al Síndic de Greuges", ha respondido. La afirmación de Arrimadas ha provocado las iras de la CUP, que ha pedido a Arrimadas una disculpa.

Torra ha tratado de esquivar todas las puyas, para afirmar que "no" se oculta de nada y ha criticado a la JEC que "está formada por dos jueces que están juzgando a nuestros compañeros". Mientras afirma que Ciudadanos vive políticamente de "querellas" y "recursos".

Bronca entre Carrizosa y Bosch

Carlos Carrizosa, portavoz de Ciudadanos en el Parlament, y Alfred Bosch, consejero de Asuntos Exteriores, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat, han mantenido un agrio debate sobre los lazos amarillos que penden de edificios públicos, pese a los requerimientos de la Junta Electoral Central.

La Generalitat no quita los lazos

"Los catalanes y España entera están asombrados", ha afirmado Carrizosa por la desobediencia de Quim Torra, presidente de la Generalitat, que no ha retirado esta propaganda en plena época electoral. Bosch ha reiterado la estrategia del Ejecutivo catalán: esperar al informe del Síndic de Greuges -defensor del pueblo- sobre la retirada de los lazos amarillos. "Antes de pagar impuestos", los ciudadanos tendrán que preguntar al Síndic, ha ironizado Carrizosa en su turno de réplica.

Carrizosa ha elevado el tono contra Bosch al preguntar si hay advertencias por parte de la cúpula de los Mossos sobre este incumplimiento de la ley, al tiempo que ha emplazado a la Generalitat a investigar los recientes ataques de Arran a las sedes de partidos políticos no independentistas. "No protegerles en época electoral es como mandarles a las camisas pardas", ha aseverado, mientras ha denunciado que "no se puede utilizar TV3, la Consejería de Interior y edificios públicos" para hacer propaganda electoral. "Usted tiene que garantizar la limpieza de las elecciones", le ha reprochado.

Bosch ha esquivado el asunto y ha acusado a Ciudadanos de ser el partido con más "irregularidades", mientras ha empezado a recordar los pucherazos en algunas primarias. "Tiene la "barra" -cara dura- de denunciar fraude electoral", ha contestado. "Tienen un problema grave como muestran las encuestas", ha insistido. "Los lazos amarillos se quitarán una vez que no haya presos políticos. Que vuelvan los exiliados y liberen a los presos políticos", ha afirmado.

Buch guarda silencio sobre si ordenará a los Mossos quitar lazos amarillos

En el pleno del Parlament, el consejero de Interior, Miquel Buch, ha esquivado las preguntas sobre si ordenará a los Mossos d'Esquadra retirar la propaganda independentista que cuelga en las fachadas de cientos de Ayuntamientos y edificios públicos, como todas las Consejerías y el Palau.

Miquel Buch, consejero de Interior, ha guardado silencio tras la pregunta de la diputada 'popular' Esperanza García sobre si permitirá a los Mossos d'Esquadra quitar estos elementos independentista de las fachadas y balcones.