CaixaBank prentede convertir Barcelona en el principal 'hub' del e-commerce y fintech de Europa

CaixaBank ha creado una aceleradora de startups en Barcelona junto al líder del software de pago, Global Payments, y la líder en hardware Ingenico Group. La alianza contempla una inversión de cinco millones de euros, a razón de entre 100.000 y 200.000 euros por proyecto.

El objetivo de esta empresa, participada por la entidad financiera y Global Payments en un 40% y el 20% restante en manos de Ingenico, es la creación de nuevos productos y servicios dirigidos a comercios -sobre todo en servicios- y las fintech.

La clave es atraer y ser referencia para todas las iniciativas de los medios de pago, según se ha explicado en el encuentro. "Convertir Barcelona en una referencia en Europa o su equivalente a San Francisco en el sector del e-commerce" es el principal objetivo.

En el acto de presentación de la compañía, realizado este jueves en Barcelona, el director general de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz, ha hecho un repaso a las inversiones de CaixaBank en este sector y se ha centrado en la necesidad de ser líderes en los medios de pago para crear ahora "un punto de encuentro" entre todas las startups dedicadas a estos sectores en Barcelona, ciudad a la que pretenden comparar con San Francisco (California, EEUU).

El proyecto, denominado Zone2boost, contará con el IESE como entidad colaboradora, mientras CaixaBank aportará los 16 millones de clientes de España y el 50% de los negocios en Barcelona para realizar las pruebas de los proyectos desarrollados bajo el paraguas de esta aceleradora. La inversión inicial contará con cinco millones durante los próximos tres años. La nueva sociedad no dará entrada a nuevos socios, si bien, los proyectos salientes sí estarán disponibles para otras entidades financieras, aunque tendrán preferencia los socios de la nueva empresa.

La sede de la aceleradora estará situada en el futuro Pier02 de Barcelona Tech City, con capacidad para dar cobijo a treinta startups al año. Estas empresas tendrán condiciones ventajosas a través de Day-One, con crédito personalizado en cada caso.

El director general de la entidad financiera ha afirmado que se estudiará cada proyecto, sin importar la fase en la que se encuentre, incluso si aún no ha conseguido una ronda de financiación o no ha logrado encontrar un "business angel". De esta forma, se dará la oportunidad a todas las pequeñas empresas, ya que muchas de ellas no pueden seguir adelante por falta de financiación. Se trata de construir un "ecosistema con sede en Barcelona", ha afirmado.

Barcelona, 'hub' mundial de innovación

Barcelona ha sido también el centro del discurso del consejero delegado de Global Payments, Jeff Sloan, como el jefe global de Ventas y Marketing de Ingenico Group, Mark Antipof. Ambos han resaltado la importancia de convertir a la Ciudad Condal en 'hub' mundial de la innovación, aunque ya se encuentra entre los diez primeros del mundo.

Sloan ha asegurado que se trata de un negocio estimulante que ha cambiado en los últimos 15 años. El líder del pago por sistema telemático ha asegurado que hay que "adaptarse a las necesidades del consumidor, con el objetivo de liderar el proyecto en Europa, y mirar hacia una banca abierta, sin provocar fricciones con los pagos, generando oportunidades en España y en todo el mundo, para crear puestos de trabajo".

"España es el hub, el centro para estos cambios", ha considerado. El consumidor espera cero fricción para hacer la compra. No podría estar más ilusionado. Liderazgo de los servicios de pago, con un futuro ilimitado. Más oportunidades de trabajo en Barcelona.