La guerra de símbolos en el Ayuntamiento de Barcelona: lazo amarillo vs rey Felipe VI

Apenas 72 horas después de formarse el pleno del Ayuntamiento de Barcelona, los grupos municipales protagonizan una nueva edición de la guerra de símbolos. Ada Colau, de forma unilateral al no estar constituida aún la Junta de Portavoces, ha dado luz verde a la recolocación del lazo amarillo en el balcón de la fachada principal del Consistorio, mientras el PP ha pedido restituir el retrato del Rey Felipe VI en el Salón de Cent, retirado por los de Barcelona en Comú Podem en 2015.

"No seré una alcaldesa independentista ni antiindependentista", había afirmado Colau en su discurso de investidura, para decir que su primera medida sería recolocar la polémica propaganda independentista. 48 horas después se adoptó, con el apoyo de los independentistas de ERC y JxCat y junto con Barcelona en Comú Podem, que sustenta a Ada Colau. Fuentes municipales han explicado a Vozpópuli que aún no se ha conformado la Junta de Portavoces oficialmente. "Colau tomó la decisión en una reunión informal, sin que estuviera presente Valls", han puntualizado.

En esta nueva batalla, los grupos municipales de Ciudadanos y Manuel Valls ya han mostrado su intención de pedir a la alcaldesa de Barcelona retirar el lazo amarillo de la fachada. El exministro francés ha asegurado este martes que ya sabía que Colau pondría de nuevo el lazo amarillo, pero se ha preguntado: "¿Qué habría hecho Ernest Maragall -el líder municipal de ERC-?".

En el mismo sentido se ha posicionado la presidenta de Ciudadanos en Barcelona. "No pararemos de defender los derechos y libertades de todos los catalanes", ha advertido Mari Luz Guilarte. Tras reclamar a Colau la retirada del lazo amarillo, "un símbolo más del independentismo" y recordar que la Junta Electoral instó a su retirada, Ciudadanos "no descarta ninguna acción" para conseguir "que se vuelvan a respetar los derechos de todos los ciudadanos y la neutralidad institucional". En este sentido, ha apuntado que las "instituciones nos representan a todos y se ha de dejar de utilizar el consistorio como escaparate del independentismo".

El PSC tiene clara su postura

El PSC ya tiene clara su postura. "Votaremos en contra de poner un lazo amarillo en la fachada del ayuntamiento porque no representa a todos los ciudadanos", ha afirmado Jaume Collboni, quien ha centrado su estrategia en la "neutralidad política". "Creemos que cualquier símbolo que se cuelgue debe hacerse con el consenso de todos, y este actualmente divide a la sociedad catalana", ha considerado el concejal socialista.

El PP, por su parte, ha iniciado una respuesta de los constitucionalistas para restablecer el retrato del Rey. Colau retiró el busto del Rey al inicio de su mandato, pese a que la ley establece que debe estar en un lugar "preferente y de honor" en el salón de Plenos. Fue el ahora diputado Gerardo Pisarello quien retiró el busto, acompañando la acción en un polémico vídeo subido a las redes sociales.

En 2018, una sentencia judicial obligaba a Colau a restituir el busto tras un recurso de la Delegación del Gobierno en Cataluña. El equipo de Gobierno, compuesto únicamente por Barcelona En Comú, había argumentado que el busto se iba a reemplazar por un retrato del Rey Felipe VI, pero que no se pudo hacer al no llegar la imagen enviada por el Ministerio de Administraciones Públicas. Sin embargo, la jueza no dio por válida esta excusa.

Ahora, el PP de Josep Bou se ha propuesto colgar de nuevo la foto del Rey en el pleno municipal. El concejal 'popular' ha colgado la imagen del monarca en su despacho, pero instará a Colau y al resto de partidos a que presida también el salón de Plenos.

En escrito dirigido a Colau ha exigido la colocación de la efigie, tal y como dispone el artículo 85 del Real Decreto datado en 1986.