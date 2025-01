La UE dejará de considerar territorio español las zonas de retención de los inmigrantes irregulares

La UE está buscando reforzar las fórmulas legales que frenen la llegada de inmigración irregular a territorios como España a través de sus puntos fronterizos. Para ello, está desarrollando la llamada "ficción de la no entrada", un argumento que utilizan los Estados en la gestión de fronteras para denegar la llegada legal de nacionales de terceros países a su territorio, independientemente de su presencia física, hasta que un funcionario de fronteras o de inmigración les permita la entrada.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, este lunes ha arrancado en París a la OCDE y Unesco el compromiso de elevar una propuesta a la Comisión Europea para que financie planes formativos en lugares de origen de cayucos a Canarias. Durante 2023 y 2024 más de 87.000 personas han arribado a las costas del archipiélago desde África. El comienzo de año augura la continuidad de esta situación en 2025, ya que en lo que va de enero se mantiene la llegada casi diaria de migrantes a las islas con 3.429 personas rescatadas hasta el 20 de enero de 2025. En las islas hay más de 5.600 menores no acompañados que la comunidad autónoma tutela en la actualidad en solitario.

Como en los aeropuertos

La "ficción jurídica de la no entrada" se suele aplicar en las zonas de tránsito de los aeropuertos internacionales, entre las puertas de llegada y el control de pasaportes, lo que significa que las personas que han llegado aún no han entrado en el territorio del país de destino. Aunque estén físicamente presentes, no se considera que hayan entrado legalmente en el territorio oficial del país hasta que hayan pasado la necesaria autorización. En la UE, todos los Estados miembros hacen uso de la ficción de la no entrada en las zonas de tránsito de los puertos de entrada, pero normalmente en un contexto no relacionado con el asilo.

En 2018, Alemania fue uno de los primeros Estados miembros en ampliar este concepto para incluir los cruces terrestres. Desde la llegada masiva de solicitantes de asilo en 2015-2016, otros Estados miembros también han buscado cada vez más formas de utilizar esta afirmación para impedir la entrada de solicitantes de asilo a su territorio y, de ese modo, eludir la obligación, en virtud del derecho internacional, de proporcionarles cierta protección y ayuda. Sin embargo, esto puede generar un riesgo de devolución, ya que la ficción de la no entrada limita el movimiento de los solicitantes de asilo y su acceso a los derechos y procedimientos, incluido el procedimiento de asilo. Esta es una edición revisada de un informe publicado en marzo de 2024.

El nuevo comisario de Asuntos Internos y Migración, Magnus Brunner, se ha comprometido a elaborar una nueva ley de deportaciones en los primeros 100 días de su mandato, a instancias de varios diputados al Parlamento Europeo así como de estados miembros de la UE. Este cambio es para reemplazar la Directiva de Retorno de 2008 a través de un Reglamento que lo hará directamente vinculante legalmente para todos los estados miembros como España. Se presentará simultáneamente con los debates en curso sobre los "centros de retorno", que las ONG de DDHH describen como campos de deportación, en estados no pertenecientes a la UE. Fernando Clavijo ha pedido dos veces por carta a Brunner que venga a las islas para conocer de primera mano la crisis migratoria. Así lo hizo con su antecesora en el cargo en noviembre de 2023, invitación que tuvo una rápida respuesta con el viaje de Ilva Johansson a las islas a finales de ese mismo año.

Hasta que se propongan y acuerden estas nuevas normas, el enfoque de la UE se regirá por la Directiva de 2008, su estrategia de retorno de 2021 y el Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. Según dicho acuerdo comunitario, las personas que lleguen a las fronteras exteriores de la UE serán sometidas a un control previo y luego clasificadas en los denominados procedimientos fronterizos ordinarios y acelerados. Según las nuevas normas la mayoría de las personas serían canalizadas hasta en un plazo máximo de 12 semanas y tienen lugar en detención de facto en la frontera exterior. Es decir: técnicamente los centros de retención de migrantes no serán parte del Reino de España en el caso de los centros de las islas. Si las personas son rechazadas durante el procedimiento acelerado, entrarán en un entorno fronterizo de retorno, también acelerado. Otros países de la UE llevan años utilizando procedimientos acelerados y desde noviembre de 2020, las solicitudes de asilo rechazadas en Chipre van acompañadas de una orden de deportación. Las personas acusadas de amenazar el “orden público” son detenidas indefinidamente y se ven obligadas a inscribirse en retornos voluntarios para ser liberadas.

Como parte del proyecto piloto, la Comisión Europea recomendó que Bulgaria modificara su legislación nacional para permitir que las decisiones de rechazo y devolución se emitieran simultáneamente. En virtud del Pacto, a las personas detenidas en las fronteras exteriores también se les aconsejará para que se inscriban en programas de retorno voluntario. Al ser un proyecto piloto, está en fase de análisis para su implantación en zonas como Canarias.

Hay más

La Comisión Europea publicó su propuesta para el Reglamento de Procedimientos de Asilo (RPA), que incluía la propuesta de una lista de países de origen seguros de la UE. A partir de 2019, algunos Estados miembros se basaron en listas de países de origen seguros, que variaban en longitud, desde 8 países en Alemania hasta 12 en Grecia, 13 en Italia, 15 en Malta, 16 en Francia y 23 en los Países Bajos. Por otro lado, este concepto no estaba muy extendido en la práctica administrativa en Suecia, España, Polonia, Portugal y Rumanía. Será una decisión política en España tomar el rumbo de la línea dura o no aunque eso pueda tener repercusiones sociales en territorios como el sur de Gran Canaria.

Como se mencionó anteriormente, la "cláusula del tercer país" en los acuerdos y arreglos de readmisión de la UE permite a los Estados miembros como España enviar a la persona maliense que ha llegado en cayuco al sur de Gran Canaria desde Mauritania a un país de tránsito (también llamado tercer país). Por ejemplo, en virtud del acuerdo UE-Turquía, Grecia puede devolver a Turquía a cualquier persona que haya transitado por Turquía antes de llegar a las islas del Egeo.

La devolución a un país de tránsito plantea preocupaciones específicas en virtud de la prohibición de devolución a juicio de los activistas de DDHH. El principio de no devolución prohíbe la devolución no solo a un riesgo de violaciones graves de los derechos de la persona (devolución directa) sino también a un país desde el que la persona corra el riesgo de ser devuelta posteriormente a dicho riesgo (devolución indirecta). La devolución a un país de tránsito puede constituir devolución indirecta si se cumplen dos condiciones, a saber, si la persona se enfrenta a un riesgo real de malos tratos en su país de origen y si es previsible la posterior devolución a su país de origen desde el país de tránsito.

Para refutar las alegaciones de devolución indirecta, los Estados que realizan la devolución podrían cuestionar la segunda condición, lo que dio lugar al concepto de "tercer país seguro". Esta noción presupone generalmente que antes de llegar al país donde la persona solicita protección, ya podría haber solicitado asilo en un país de tránsito, considerado seguro para la persona. Se basa en una interpretación de la Convención sobre Refugiados, que obliga a la persona a solicitar asilo en el primer país al que llega después de huir de su país de origen.