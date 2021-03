Los matrimonios son muy difíciles de conservar en el tiempo. Los días pasan, las semanas, los años, las décadas, llegan los hijos, las arrugas, el cansancio, la madurez... y todo eso, junto con la monotonía y roce diario, hace que al final la pasión se pierda.

Esto no les ocurre, no obstante, a aquellos que saben qué teclas tocar, cómo y cada cuánto tiempo. Y, ojo, no nos referimos únicamente al sexo, sino también al lenguaje del amor.

Lo que espera de ti tu pareja (o los cinco lenguajes del amor)

Los 5 lenguajes del amor es un libro escrito por el Dr. Gary Chapman en 1992, que parte de la premisa de que todas las parejas prosperan con el entendimiento mutuo de cómo nos gusta recibir el amor. Hay personas más despegadas, por ejemplo, que no necesitan que su pareja les diga todos los días 'te quiero' y hay otras que sí; hay personas que necesitan pasar con su amorcito al menos media hora al día para estar solos y hay otros que con un sábado por la tarde les vale, etc.

El problema es que, casi siempre, la forma en la que nuestra pareja expresa el amor no se asemeja a la nuestra. Aquí es cuando entran en juego malos entendidos y quejas que acabarán por dimanitar la relación tarde o temprano.

Antes de entrar en materia, es conveniente reconocer los cinco lenguajes del amor:

Palabras de afirmación : recibir cumplidos de forma verbal o escrita, términos cariñosos, aprecio, te quieros...

: recibir cumplidos de forma verbal o escrita, términos cariñosos, aprecio, te quieros... Tiempo de calidad : recibir la completa atención de tu pareja, que se te escuche, hacer actividades juntos o pasar ratos en pareja.

: recibir la completa atención de tu pareja, que se te escuche, hacer actividades juntos o pasar ratos en pareja. Actos de servicio : actos que hacen tu vida más fácil tal y como ocuparse de tareas del hogar, cuidarte cuando estés enfermo, demostrar con actos en vez de palabras.

: actos que hacen tu vida más fácil tal y como ocuparse de tareas del hogar, cuidarte cuando estés enfermo, demostrar con actos en vez de palabras. Regalos : recibir muestras de aprecio, que no tengan que ser necesariamente caros, pero si que representen el amor y cariño.

: recibir muestras de aprecio, que no tengan que ser necesariamente caros, pero si que representen el amor y cariño. Contacto físico: recibir señales físicas de cariño como besos, abrazos, caricias, sexo...

Seguro que te sientes más identificado por un lenguaje del amor que por el otro, e igualmente puedes identificar cuál utiliza más tu pareja, y es ese el que debes elegir para expresarle lo que lo amas. No obstante, si tienes dudas o estás soltero, debes ir a lo seguro.

Una encuensta realizada por Ashley Madison entre 1.956 personas, ha determinado qué el 75% de los hombres encuestados y el 44% de las mujeres eligen el “contacto físico” como forma preferida para recibir amor. Fue la opción ganadora, así que, ante la duda, déjate de regalos y palabras vacías y ofrece besos, abrazos, caricias y sexo.

Esto último es, de hecho, lo que más echan de menos los casados y lo que más valoran encontrar en un amante. Esa otra persona ajena a la relación mima, cuida, toca y siente como la pareja hace años que no lo hace. Al respecto, el 67% de los españoles afirman que sus amantes satisfacen mejor su “lenguaje del amor” que sus parejas. Ya lo hemos dicho, la convivencia y los hijos dinamitan toda la pasión a no ser que hagamos algo para remediarlo.

Falta de comunicación

“El amor es un sentimiento universal, pero al igual que el propio lenguaje, esta emoción tiene diferentes maneras de transmitirse y cinco idiomas propios de poder expresarlo. Cada uno de nosotros somos nativos en uno de estos cinco lenguajes del amor. En terapia de pareja, uno de los problemas más frecuentes que me he encontrado es la falta de comunicación a la hora conocer y hablar el lenguaje del amor que el otro necesita", nos cuenta la psicóloga Lara Ferreiro.

Aunque hay que conocer el lenguaje del amor del otro, no debemos estar todo el tiempo hablándolo: "El planteamiento de que tu pareja tiene que hablar tu lenguaje del amor, las 24 horas al día por 7 días a la semana, no es realista. Por lo tanto, el complemento perfecto para sentirte satisfecho dentro de tu relación de pareja será tener un amante que entienda y rellene todas tus necesidades no cubiertas”.

Qué quiere tu pareja en la cama

Una vez resuelto el tema del amor, vamos a ver qué necesidades tiene tu amorcito en la cama y no te las cuenta. Un estudio, realizado entre 104.735 usuarios de la mencionada plataforma, ha llegado a un poderoso dato: el 74,5% de los españoles desea tener sexo oral durante sus relaciones íntimas.

Además de felaciones y cunnilingus, que ya te explicamos cómo se debía hacer para alcanzar el máximo placer, el 64,6% de los encuestados no quiere innovar mucho, pues prefiere mantener sus relaciones sexuales convencionales.

No obstante, buena parte de los españoles preguntados (el 63,9%) estaría abierto a experimentar, así que, si te animas, estos meses estivales pueden ser la oportunidad perfecta para llevar a cabo tus mayores fantasías sexuales.

Además del sexo oral también puedes proponer hacer un trío, aunque te advertimos que puede que tu pareja no esté muy abierta a ello, ya que esta práctica sexual solo ha sido elegida por un 31,1% de los españoles como opción para llevar a cabo este verano con su amor.

Si nada de lo anterior te convence o crees que se te queda corto, te damos un consejo: practica el sexo duro con tu pareja. El 36% de los encuestados dijo que no quería mantener relaciones sexuales demasiado suaves o relajadas, así que blanco y en botella: sé pasional.

A modo de conclusión: los españoles preferimos sexo convencional aunque no por ello relajado o suave. Durante las relaciones íntimas deseamos incluir sexo oral y la posibilidad de experimentar en algún momento de la relación no queda cerrada, aunque a ser posible en pareja, sin incluir a terceras personas. Ya tienes una ruta de guía, lector.