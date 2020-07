Cómo mejorar tu capacidad de influencia sobre los demás y lograr que hagan lo que quieras

En estos tiempos en los que parece que cualquiera puede llegar a ser alguien e influir en los demás, gracias a las nuevas tecnologías, llama mucho la atención el poder que tienen estos 'influencers', capaces de mover a masas hacia donde ellos quieren.

Hay 'influencers' de Instagram pero también en la política, en el trabajo, en la vida. Personas líderes que destacan por encima de los demás y que consiguen que muchos individuos los sigan, les respeten y les hagan caso.

Cómo mejorar tu capacidad de influencia sobre los demás

En numerosas ocasiones debemos y/o queremos influenciar a otras personas y no sabemos bien cómo hacerlo ni qué herramientas utilizar. Cuando esta situación ocurre nos sentimos desorientados. Nos falta una estructura para, en primer lugar, detectar y, en segundo lugar, poner en orden nuestra capacidad de influir.

Para conocer más sobre este apasionante tema, hemos charlado con Xavier Santigosa, fundador de la empresa de desarrollo de habilidades profesionales Gym of Skills, además de profesor y conferenciante, quien acaba de publicar su primer libro 'El influencer que llevamos dentro. Cómo entrenar la capacidad personal de influencia' (Ed. Marcombo).

PREGUNTA. Antes de nada, una duda que siempre tengo: ¿el influencer nace o se hace?

RESPUESTA. La capacidad de influencia no sé si es innata, lo que sí sé es que es inconsciente la mayoría de veces. La auténtica influencia casi siempre aparece “sin querer”, sin darnos cuenta. De repente eres consciente de que los demás te toman como referente en algún tema concreto y muchas veces te tienes que preguntar cómo has llegado hasta ahí. Cuando elevas tus armas de influencia al plano de lo consciente, puedes entrenarlas y entonces tu influencia se despliega con toda su potencia. La mayoría de los influencers online con los que he hablado me dicen que no saben muy bien cómo empezó todo ni en qué momento sus seguidores empezaron a seguirles masivamente. Simplemente, ocurrió. Yo les digo que algo hicieron con su propuesta de valor a los demás que les hizo relevantes e influyentes.

La mayoría de los 'influencers online' con los que he hablado me dicen que no saben muy bien cómo empezó todo ni en qué momento sus seguidores empezaron a seguirles masivamente

P. ¿En qué se basa uno para decir si alguien es influyente o no lo es?

R. Lo dicen los demás. La influencia te la otorgan los demás, los influenceds. Yo puedo querer ser influyente y que nadie me haga caso, o que no me consideren creíble. Hay muchos casos así, de personas muy conocidas pero con escasísima capacidad de influencia. En las redes sociales hay métricas para definir quién lo es y quién no, a través básicamente del número de personas seguidoras o el número de interacciones. En el mundo offline, el del tú a tú personal, es algo mucho más cualitativo, aunque también se puede cuantificar.

P. ¿Cualquiera, con las técnicas adecuadas, podría ser una persona influyente o hay que tener algo especial?

R. Hay que tener dos cosas: consciencia y ganas. Consciencia del propio valor que estamos dispuestos a aportar y voluntad de ejercer la influencia. Para lo primero, hay que reforzar el auto-conocimiento, y para lo segundo se trata de reforzar la actitud. Si existe auto-conocimiento y actitud, entonces se puede entrenar la influencia.

Hay muchos casos de personas muy conocidas pero con escasísima capacidad de influencia

P. Interesante. ¿Y podrías decirnos algunos trucos para influenciar a los demás fuera de las redes sociales, como por ejemplo a nuestro jefe si queremos un aumento de sueldo?

R. ¡La influencia no es magia! (Ríe). Una cuestión importante es que la influencia es un proceso, no es flor de un día. Por tanto, si quiero influir en mi jefe para pedirle un aumento de sueldo, el trabajo empieza mucho antes, adquiriendo poco a poco relevancia ante él y mostrándole el valor que le puedo aportar antes de pedirle nada.

Influencia y manipulación, juntas pero no revueltas

Santigosa, que ejerce y analiza la influencia desde hace más de 20 años en sus puestos de directivo de compañías multinacionales y como consultor independiente y formador, asegura que "la manipulación es el reverso tenebroso de la influencia".

"Cada habilidad o virtud tiene su cara opuesta. Por ejemplo, la simpatía estaremos de acuerdo en que es un aspecto positivo. Pero si consideramos a alguien 'exageradamente simpático' no nos gusta porque pensamos que tiene alguna dobles, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre con la influencia. Manipular requiere influir, claro que sí. Digamos que la diferencia está en que la manipulación es influencia con un objetivo oscuro, mientras que la influencia en sí misma no tiene por qué ocurrir en pos de un objetivo concreto. Y si tiene objetivo, prefiero enfocarlo en lo positivo", nos cuenta,

P. En base a tu experiencia, quiénes tienen más influencia sobre el resto, ¿los hombres o las mujeres?

R. En mi investigación y mi reflexión he llegado a la conclusión de que no es una cuestión de mayor o menor influencia sino de cómo se ejerce la misma...

P. Y si comenzamos a entrenar nuestra influencia, ¿en qué mejoraremos nuestra vida? ¿Qué podemos conseguir que ya no tengamos?

R. Si entrenamos con mi método mejoraremos en nuestro auto-conocimiento, en nuestra “puesta en escena” social y profesional y, en general, ganaremos comprensión sobre nuestra interrelación con los demás, ya sea en las redes o en el mundo personal.

P. ¿A quién va dirigido este libro y por qué escribir sobre la influencia? El tema me resulta apasionante.

R. ¡Gracias! Pues el libro surgió de la petición de las empresas de entrenar a aquellas personas que sin ser jefes ni tener proyectos a su cargo, debían asumir mayor responsabilidad ante la organización y el resto de personas en la empresa. Formación en liderazgo hay mucha, y protocolos que explican lo que se espera de un jefe también, en cambio, reflexión sobre cómo ganar en influencia hay poca. Por eso me decidí a escribir este libro.