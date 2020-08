Hotel Precise El Rompido: río, playa y golf, ¡todo en un destino!

Puede que lo que te guste sea la playa. Perfecto. O puede que lo que te guste sea un entorno fluvial. Maravilloso. O tal vez lo que vaya contigo sea el golf, porque oye, para gustos colores. ¿Cómo verías una localización en la que tienes estas tres opciones a tiro de piedra? ¿Un todo en uno y sin salir de la localidad?

Este año que no nos apetecen mucho los desplazamientos, el hotel Precise Resort El Rompido tal vez sea tu localización idónea. Este oasis situado en la localidad pesquera de El Rompido te ofrece varias alternativas: puedes irte con la familia y disponer de un apartamento totalmente equipado (algunos tienen unas vistas esplendorosas al campo de golf). O si quieres que te lo den todo hecho y no tener que preocuparte de nada, tienes la opción del hotel cinco estrellas y sus elegantes habitaciones (con vistas a la piscina o al campo de golf). Las dos posibilidades son factibles.

¿Qué puedes hacer una vez allí? Si eres de los que no quieres salir ni a tiros del resort, allí puedes hacer de todo: desde disfrutar del dolce far niente en su inmensa piscina (en ella te garantizamos que no habrá problema alguno para mantener la distancia de seguridad), a una partidita de golf, lectura en la terraza, paseo en quad o en bici, etc. Un detalle importante: si tienes hijos pequeños, alquilar un apartamento es lo más interesante (el hotel se dirige sobre todo a un cliente de golf) porque el establecimiento tiene animaciones para ellos: juegos en la piscina, juegos populares, cine, manualidades, mini club con disco… Todo pensado para que los peques de la casa estén entretenidos y tú puedas respirar un poco, al fin.

Pero, ¿y si quieres ir a conocer un poco el entorno? Esto te lo aconsejamos vivamente porque el hotel está situado en un enclave único: al inmenso campo de golf de 36 hoyos le rodean las marismas del río Piedras donde puedes realizar todo tipo de caminatas y disfrutar de su fauna y flora, que es de lo más diversa. Además, muy cerca del hotel está una de las playas más bonitas de España, la Flecha de El Rompido: no solo es espectacular (en 2008 fue una de las candidatas a las Siete Maravillas de Huelva en la categoría de naturaleza y ha sido declarada zona de interés turístico). La flecha es una lengua de arena de más de 13 kilómetros de longitud (de nuevo, nada de problemas de distancias físicas), que discurre paralela a la costa y separa las aguas del río Piedras de las del océano Atlántico. La localización te permite que, si lo que buscas es playa de océano, te pones en un lado de esta lengua de arena, y si lo que quieres son aguas más tranquilas, te vas del lado de la zona del río por la que verás a muchos locales que se acercan a bañarse en pequeñas embarcaciones.

Desde el hotel lo tienes fácil para llegar: Precise Resort El Rompido pone a disposición de sus huéspedes de forma gratuita (tanto los alojados en los apartamentos como los del hotel), de un pequeño tren turístico que te deja donde se coge el ferry para llegar a La Flecha (ese viaje también es gratuito). Desde allí, en tan solo cinco minutos de agradable viaje en barco, habrás llegado a la playa.

Pero, ¿y qué hay de comer? Porque ya se sabe que en nuestras vacaciones buscamos nuevas emociones que tienen que ver también con el paladar. Por supuesto, está la oferta de los restaurantes locales de la zona pero si de nuevo no te apetece salir del complejo, lo tienes muy fácil: el hotel te propone una oferta gastronómica cinco estrellas, con platos internacionales pero también con propuestas locales que no te dejarán indiferente. Por ejemplo, en el restaurante Al Faro, situado al lado de la piscina, debes probar la mojama (exquisita), el pulpo o un pescado a la parrilla. Y si luego te apetece una copa y música en directo, lo tienes fácil: basta caminar unos pasos para llegar al Son Saura Night Club. Por algo decíamos que este hotel era un todo en uno donde si no quieres, no tienes por qué salir…