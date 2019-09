Cuatro propuestas 'premium' para celebrar el Día Mundial del Sexo como Dios manda

Este fin de semana estás de enhorabuena, lector. En todo el mundo se celebra el 'Día Internacional del Sexo', algo que todos sabemos que es una mentira más pero que, oye, nos sirve de excusa para pasar más tiempo en horizontal, disfrutando y sin gastar dinero.

El 'Día Mundial del Sexo', además, es como una boda gitana, pues dura del 6 al 9 de septiembre, o sea que ya tienes un motivo más para hacer el amor o como lo quieras llamar.

Como se trata de una festividad especial, no sería propio hacer lo de siempre. Misionero, perrito... sí, está muy bien para el día a día, pero este fin de semana hay que celebrarlo como Dios manda. Por eso te proponemos cuatro cosas para hacer y que te hagan que, creemos, te pueden encajar.

Cuatro propuestas para celebrar el 'Día del sexo'

Si no tienes pareja pero sí amigos íntimos –o amigas, se entiende–, estas propuestas os van a encantar a ambos, ya que se salen de lo habitual. Y si tienes amor bajo el mismo techo, mucho mejor, ya que estaréis hartos de hacer siempre lo mismo.

Además, la parte buena de todo esto, y que puede que aún no hayas valorado, es que no necesitas proponer nada a tu compañero. Con enviarle este artículo a modo de "jeje mira qué día es hoy" ya estará todo dicho y el camino abierto para pasar a la acción por la noche. Atento:

1) Cunnilingus premium

Si eres hombre y no eres muy dado a hacerle sexo oral a tu pareja –mal–, nos conformamos con que este fin de semana lo hagas. Y si eres de bajar a menudo, lo suyo es que innoves y que lleves a cabo algunas de las técnicas y trucos que te contamos en este tema.

Nuestra apuesta: debes intentar que ella esté tumbada, boca arriba, y relajada. Más tarde, debes desnudarla poco a poco, y solo de cintura para abajo. Una vez realizado todo esto, comienza a darle besos por el interior de los muslos, mientras poco a poco te vas acercando a la zona centro.

Cuando estés ahí, empieza a rozar con tu boca los labios y posteriormente pasa al clítoris. Una vez que hayan pasado unos minutos, comienza a succionar con cuidado esta zona e introduce dos dedos en su vagina y no los saques. Estos dedos deberán tener forma de gancho o de 'C', ya que así impactarás de lleno en su punto G. Y todo esto mientras sigues trabajando con tu lengua. Éxito asegurado.

2) Anal

Si nunca habéis realizado sexo anal juntos, el 'Día Mundial del Sexo' es una oportunidad perfecta para probar estos nuevos horizontes. Tanto para ellos como para ellas, el ano es una zona erógena que, estimulada bien, puede dar mucho placer.

Podéis empezar con suaves movimientos circulares con las yemas de los dedos alrededor del exterior del ano. Si no tenéis lubricante, no olvidéis humedecer antes los dedos o utilizar algún tipo de crema.

Cuando la estimulación anal es placentera, esta parte del cuerpo se dilata sola. No obstante, si queréis pasar a la penetración, es recomendable que introduzcáis los dedos en la cavidad, ya que puede ser doloroso, tanto para ti como para tu acompañante.

Otra opción es el beso negro, o estimulación con la lengua del ano. No tiene mucho misterio y es bastante gustoso para ambos. Si vais a hacerlo, no os olvidéis de ducharos bien antes y, muy importante, una vez que hayáis besado el ano no podréis ir ni a la vulva ni al pene, ya que no es higiénico y corréis el riesgo de que se infecten.

3) Fantasías sexuales

Este día también es un momento idóneo para llevar a cabo alguna fantasía sexual que siempre habéis querido hacer o para jugar con lo que tengáis por casa. Por ejemplo, puedes atar a tu pareja y hacerle 'lo que quieras' mientras él o ella no puede moverse o puedes vendarle los ojos y dar rienda suelta a tu imaginación. Esto último es más adecuado para ellas, ya que los hombres se excitan más con la vista que con el tacto.

Otra opción a valorar es jugar a 'profesiones' o introducir algunas notas de BSDM 'light' para avivar la llama. Asimismo, y solo para los más atrevidos, podéis invitar a alguien a la fiesta.

4) Felación gourmet

La felación gourmet es nuestra última y cuarta apuesta para este finde hot. A la excitación común del pene con la boca puedes añadirle algunos trucos. Uno es acariciarle al hombre la parte trasera del escroto mientras trabajas con la lengua. Esta zona se encuentra entre los testículos y el ano, y si la presionas con firmeza pero sin demasiada fuerza, estimularás uno de sus puntos erógenos.

Otra variedad, y cuando veas que él está a punto de acabar, es masturbar con la mano el miembro mientras con la lengua rozas el glande. Para que esta combinación sea ganadora él deberá estar de pie, ya que la visión que tendrá del momento le resultará de lo más excitante.

Y esto es todo, lector. Si no tienes con quien celebrar este fin de semana caliente, ya tienes ideas para cuando llegue el momento. Y si tienes a alguien, es ahora o nunca. Ya nos contarás.