El aceite que deberías incluir en tu dieta para adelgazar (y no es el de oliva)

La obesidad y la soledad son las tareas pendientes del ser humano, y ambas pueden causar estragos si no se toman medidas a tiempo. En cuanto a la primera, el 39% de las personas adultas de 18 o más años tienen sobrepeso, y el 13% son obesas. Unos datos preocupantes, sobre todo porque vana más.

Muchas personas no saben comer y tampoco saben qué hacer para perder peso. Por eso, la mayoría opta por reducir las calorías, cuando lo ideal es restringir ciertos grupos de alimentos, independientemente de la carga calórica que tengan.

Si queremos adelgazar, deberemos cortar todos los procesados y ultraprocesados, que suelen ser hidratos de carbono simples. Y a su vez, optar por proteínas y grasas buenas. Hoy te vamos a hablar de las segundas, en concreto de un aceite.

El aceite que deberías incluir en tu alimentación para perder peso

Aunque hay que tener cuidado con la cantidad, si usamos bien el aceite de coco podemos adelgazar. Uno de sus secretos está en sus triglicéridos de cadena media (MCT), que son tipos especiales de grasas saturadas obtenidas del aceite de coco y formadas por cadenas de una longitud variable entre 6 y 12 moléculas de carbono, que el cuerpo utiliza de manera distinta respecto de los ácidos grasos de cadena larga (LCT).

Pues buen, según un estudio, estos MTC del aceite de coco pueden aumentar la cantidad de calorías que quema nuestro cuerpo en comparación con los ácidos grasos de cadena más larga (LCT). Otra investigación comprobó que consumir de 15-20 gramos de MTC al día aumenta el gasto energético en un 5%.

Además, se ha demostrado que los MCT del aceite de coco pueden reducir el hambre. Varios estudios lo comprobaron con hombres, quienes comieron menos a lo largo del día si habían desayunado más MTC. Ojo, todos estos estudios son pequeños, y realmente no hay evidencia científica de que la ingesta de aceite de coco reduzca el apetito más que otros, pero bueno, ahí está y es bueno tenerlo en cuenta.

Lo mejor: combate la grasa abdominal

Además de ayudar a adelgazar, el aceite de coco también impulsa la pérdida de grasa abdominal (o visceral), gracias, otra vez, a los MCT que contiene.

En un estudio de tres meses de duración, realizado entre 40 mujeres con obesidad abdominal, de comprobó que aquellas que tomaron 2 cucharadas (30 ml) de aceite de coco por día tuvieron una reducción significativa tanto en su índice de masa corporal (IMC) como en su cintura.

Otros alimentos grasos que son buenos para adelgazar

Como te hemos dicho al comienzo, los alimentos bajos en grasa suelen estar cargados de azúcar e hidratos, y lo suyo, si queremos adelgazar, sería comer, sobre todo, grasas buenas y proteínas. Te decimos otros alimentos grasos que ayudan a perder peso, además del aceite de coco:

1) Huevos enteros

Los huevos enteros son una fantástica opción para adelgazar la barriga, a pesar de ser grasos. De hecho, son uno de los mejores alimentos para perder peso, ya que son ricos en proteínas, grasas saludables, aumentan la sensación de saciedad y son muy bajos de calorías.

Un estudio realizado en mujeres con sobrepeso demostró que desayunar huevos aumentaba la sensación de saciedad y hacía que las participantes comieran menos durante las siguientes 36 horas.

2) Almendras

Las almendras son un alimento graso de primera calidad que nos hace adelgazar, ya que limita la grasa absorbida por el cuerpo. Un estudio del Journal of the American Heart Association, realizado entre adultos con sobrepeso, descubrió que aquellos que comieron aproximadamente un cuarto de taza de almendras durante 6 meses perdieron un 62% más de peso que los que no lo hicieron y adelgazaron, sobre todo, la grasa del vientre y las piernas-

3) Aceite de oliva

Un estudio publicado en la revista Obesity descubrió que llevar una dieta rica en aceite de oliva crea niveles más altos de adiponectina, una hormona que descompone la grasa corporal.

Y esto es todo por hoy, lector. ¿Sabías lo del aceite de coco? ¿Lo usas o consumes?