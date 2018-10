Así puedes evitar que las compañías telefónicas te 'frían' a llamadas

El inicio del curso viene acompañado por unos compañeros algo molestos e incansables: las compañías de telefonía aprovechan septiembre y octubre para ‘bombardearnos’ con llamadas ad infinitum para que contratemos sus servicios o para que nos despidamos de la competencia. Pero los consumidores tenemos en nuestras manos herramientas que nos permiten esquivar estos ‘ataques’.

A finales de mayo de este año entró en juego el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). ¿Y en qué nos beneficia? Básicamente da un mayor control al usuario sobre sus datos personales: las operadoras no podrán llamarte si no das tu consentimiento explícito. La trampa está en que muchas veces el cliente acepta cláusulas en las que, sin saberlo, acepta que le puedan telefonear.

Si no quieres recibir estas llamadas o SMS, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) presentó hace casi diez años la 'Lista Robinson'. Este servicio permite inscribirse para no volver a recibir comunicaciones comerciales no deseadas por correo, teléfono o móvil.

En 2007 las empresas ya estaban obligadas a comprobar este tipo de listas de exclusión antes de lanzar una campaña de captación. Los apuntados sólo podían recibir información por correo, teléfono, SMS o Internet de la compañía con la que tuviesen algún tipo de relación.

¿Qué pasa si te has apuntado y, a los tres meses, te siguen llamando sin cesar? La Agencia de Protección de Datos, en su página web, tiene todas las indicaciones para poder denunciar estas prácticas.

Desde el portal especializado en tecnología ADSLZONE explican los pasos a seguir con cada empresa para anular esta publicidad intrusiva. Movistar dispone de esta dirección online para poder hacerlo, mientras que si perteneces a Vodafone tienes que mandar un SMS al 22077 con el texto ‘BAJA’.

En Orange, en cambio, tendrás que contactar directamente con un formulario correspondiente al chat de soporte. Y en el caso de Jazztel, debes llamar al 1565 y comunicarlo directamente. El resto de marcas presentan una mayor complejidad a la hora de evitar estas molestias.