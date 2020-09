La PlayStation 5 se lanzará el 19 de noviembre en todo el mundo

Sony ha anunciado este miércoles que la PlayStation 5 (PS5) saldrá a la venta en todo el mundo a partir del 19 de noviembre, aunque desde el día 12 de ese mes se podrá adquirir en EEUU, Japón, México y más países entre los que no figuran más europeos ni latinoamericanos.

El precio de la versión estándar será de 499 dólares -499 euros también-, mientras que la versión digital sin lector de discos será el modelo asequible con un coste de 399 dólares -y euros-.

Así, la versión principal de la PlayStation 5 competirá contra el nuevo modelo estrella de la consola de Microsoft, la Xbox Series X, días después de su lanzamiento del 10 de noviembre y con el mismo precio.

Sin embargo no sucederá lo mismo con los modelos de entrada, ya que la PlayStation 5 Digital Edition costará 100 dolares más que la nueva Xbox Series S, la hermana pequeña de la Xbox que saldrá a la venta por 299 dólares.

En una presentación, Sony explicó que la nueva consola será compatible con una "abrumadora mayoría" de títulos diseñados para la PlayStation 4, al tiempo que adelantó títulos exclusivos para la máquina de última generación.

Bloodborne, God of War, Persona 5, and many more generation-defining PS4 games will be available to PS5 owners with PS Plus subscriptions. PS Plus Collection details: https://t.co/dMivI3BtEXpic.twitter.com/sADvurZq7Q