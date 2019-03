Google entra en el mercado de los videojuegos con el servicio de streaming 'Stadia'

Google ha confirmado su entrada en el mercado de videojuegos. En una conferencia en el marco de la Game Developers, el CEO de la empresa, Sundar Pichai, ha anunciado que el servicio de streaming se llamará 'Stadia'.

La idea de Google es que las personas puedan jugar a una gran variedad de juegos independientemente del hardware que posean. Además, la compañía pretende, con 'Stadia', aunar en un sólo lugar a los jugadores y a los creadores de contenidos de Youtube, algo que según Google aún no existe.

El nuevo servicio está basado en un modelo de suscripción al que se accede a través del ordenador, el teléfono o el dispositivo de reproducción multimedia Chromecast de la compañía, y da acceso al usuario a multitud de videojuegos distintos sin necesidad de poseerlos, ya sea física o virtualmente.

Esta plataforma funciona a través del navegador y otorga acceso instantáneo al juego. Por ejemplo, como ha explicado el responsable de este proyecto, Phil Harrison, si un usuario ve un trailer de un videojuego en YouTube, puede encontrar un botón en el vídeo que le inste a jugar. Con solo pinchar en él, el jugador accederá al 'streaming' del juego.

Otro de los puntos a favor de 'Stadia' sería el denominado 'cross-platform'. Esto significa que los jugadores que decidan utilizar el servicio streaming de Google podrán jugar con 'gamers' de otras consolas de compañías rivales.

A pesar de que 'Stadia' es compatible con los accesorios y equipos que el jugador ya tenga, Google ha desarrollado Stadia Controller, un mando pensado para su propia plataforma, con botones particulares, para activar el Asistente o para hacer retransmisiones, y que se conecta al centro de datos de Google, no al dispositivo.

En la prueba de Project Stream, la plataforma soportaba retransmisiones de 1080 píxeles y 60 fotogramas por segundos (fps), con sonido estéreo. Para su lanzamiento, la calidad se incrementará hasta los 4K a 60fps, HR y sonido envolvente. Y en un futuro, soportará 8K a 120fps.

La nueva generación de videojuegos dependerá de los centros de datos, y la plataforma de Google alcanza una potencia de 10,7 teraflops.

De este modo, la multinacional estadounidense entra en un negocio que sigue creciendo. Se calcula que, en todo el mundo, mueve 136.000 millones de dólares anuales (119.000 millones de euros). Eso sí, deberá competir con videoconsolas tan populares como la PlayStation de Sony, la Xbox de Microsoft y la Switch de Nintendo.

