El Sonorama Ribera llega con fuerza: Liam Gallagher, nuevo cabeza de cartel

La versión más 'made in Spain' de la pasada edición del Sonorama Ribera por su 20 aniversario da un vuelco de 180 grados este 2018. Las primeras confirmaciones del festival dieron a conocer que el próximo mes de agosto estarán en Aranda de Duero las voces de Izal, Rozalén, Viva Suecia, Xoel López o La M.O.D.A., entre tantos. Pero la bomba ha llegado este viernes, la organización del Sonorama (Emerge Producciones) ha confirmado un cabeza de cartel más que conocido: Liam Gallagher, que desde el pasado año está de gira, en la que también contó con escenarios españoles como el del DCODE.

Uno de los precursores del britpop que logró plantar cara a un consolidado grunge inglés, creador de himnos de más de una generación y exmiembro de una de las bandas más míticas de la historia, Oasis, regresará a España con su 'As you were', en solitario. Ha sido número uno en Reino Unido y se ha convertido en uno de los regresos más esperados. El hermano pequeño de los polémicos y controvertidos Gallagher estará el día 11 de agosto en uno de los festivales europeos más demandados.

El cantante y compositor de Burnage (Mánchester), se une a una ristra de artistas que cuenta con esenciales del rock español como Enrique Bunbury, que continúa con su 'X Tour' tras presentar 'Expectativas' y que será uno de los nombres que más festivales recorrerá este 2018. Ya cuentan con su 'Parecemos tontos', 'La actitud correcta' y seguro que temas que siempre le acompañan de su pasado tanto con 'Héroes del Silencio' como en solitario, festivales como el Río Babel, el Weekend Beach Festival o el No sin música.

No se quedan atrás grupos como Viva Suecia, una de las revelaciones de este año, que continúa con 'Otros principio fundamentales', Xoel López y su 'Sueños y pan', Rozalén y 'Cuando el río suena...'. Además, el festival confirmó que también asistirían Dorian, Jacobo Serra, Joana Serrat, L.A., Smile o Modelo de Estrella Polar.

Melómanos ya han marcado en su agenda los días 8, 9, 10, 11 y 12 de agosto, en los que los escenarios que llenan de música las calles de Aranda de Duero recibirán a artistas de toda índole. La organización ha adelantado que el mes de marzo se dedicará a desgranar las bandas emergentes, una de las señas de identidad del evento y se anunciará una por día.