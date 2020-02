“Habrá un proyecto de Museo Cajal en esta legislatura”

El ministro de Ciencia, Pedro Duque, ha anunciado esta tarde en el Congreso de los Diputados el compromiso del Gobierno de desarrollar "un proyecto de Museo Cajal" en esta legislatura para "darle el protagonismo que merece al legado del mejor científico de nuestra historia”. Este legado científico lleva 30 años almacenado en una habitación de doce metros cuadrados en el Instituto Cajal, a pesar de haber sido reconocido y protegido por la UNESCO. En este tiempo, ni el CSIC ni el resto de las administraciones públicas han encontrado la manera de exponerlo al público como merece la figura del premio Nobel.

Paralelamente, la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Rosa Menéndez, ha anunciado este jueves que una parte del archivo, compuesto por más de 22.000 piezas, se expondrá en el Museo Nacional de Ciencias Naturales. Según fuentes consultadas por Vozpópuli, a partir del próximo otoño se dedicará un espacio de alrededor de 100 metros cuadrados en una zona principal del museo para exponer algunas de las piezas más significativas del legado Cajal a la espera de que el proyecto de un museo sobre su figura se materialice.

El CSIC también ha anunciado que el Instituto Cajal se desplazará próximamente al edificio del IMMPA, en el campus de la Universidad de Alcalá de Henares, un traslado del que se comenzó a hablar hace diez años y que no se ha materializado en este tiempo por falta de planificación. Según fuentes del centro, las cajas del legado Cajal que no se expongan en el Museo de Ciencias Naturales irán allí para ser conservadas, pero no expuestas.

Durante el acto de conmemoración del primer centenario del Instituto Cajal, celebrado en la sede central del CSIC, su presidenta ha anunciado asimismo la creación de un centro internacional de neurociencias. Algunos investigadores del instituto se han mostrado desconfiados respecto a la decisión, ya que además de estar alejado del centro de la capital, la creación de un nuevo centro podría diluir el nombre del Instituto Cajal dentro de una nueva institución, cuando se trata del centro de neurociencias más antiguo del mundo.