¿Qué pasa cuando pintas a una vaca como a una cebra?

En los últimos años diversos estudios han remarcado la utilidad evolutiva que puede haber tenido para las cebras su característico patrón de rayas negras y blancas para mantener alejados a los insectos de la sabana. Aunque se han propuesto otras explicaciones, como la posibilidad de que ayude a despistar a los depredadores o que tenga alguna función termoreguladora, la hipótesis de que les sirve para librarse de las dolorosas picaduras de los tábanos cobra cada vez más fuerza.

Conociendo estos precedentes, el equipo de Tomoki Kojima ha decidido poner a prueba la hipótesis y comprobar qué sucedía al pintar a un grupo de seis vacas negras japonesas con el característico patrón rayado de las cebras, un asunto que tiene un gran interés dado que los insectos son una molestia permanente para estos animales. Para las pruebas, cuyos resultados se publican esta semana en la revista PLOS ONE, los autores pintaron a las reses y las observaron durante tres días con cámaras de alta resolución que les permitían hacer un recuento del número de insectos que se les acercaban y la cantidad de veces que los animales llevaban a cabo algún movimiento para repelerlos, como mover la pata, las orejas o el rabo.

Para comprobar que la composición química de la pintura no estaba alterando los resultados, los científicos pintaron solo con rayas negras a las vacas (de manera que visualmente era indistinguible) y las observaron durante otros tres días. Después de probar estos dos escenarios, los autores del estudio hicieron también un recuento de lo que sucedía con la piel de la vaca durante su vida normal, sin aplicar ninguna sustancia en su piel.

El cebreado redujo el número de movimientos para repeler a los insectos hasta un 20 por ciento

Lo que han visto es muy interesante: el número de insectos contabilizados alrededor de las vacas pintadas con el patrón de rayas era menos de la mitad del registrado en las vacas sin pintar y mucho menos que en las vacas pintadas con pintura negra. Y no solo eso, sino que según sus cálculos, el cebreado redujo el número de movimientos para repeler a los insectos hasta un 20 por ciento, lo que indica que los insectos las molestaron menos en esa situación.

En la actualidad, los ganaderos utilizan productos repelentes de insectos para evitar las picaduras una estrategia que, según los autores es mas costosa que utilizar pinturas no tóxicas para mantener a las moscas a raya. Estas picaduras no son un asunto menor, pues estresan al ganado y producen pérdidas de millones de euros cada año a la industria ganadera. Los autores quieren ahora replicar el resultado con un número mayor de animales, pero es posible que hayan abierto la puerta a un futuro extraño, en el que las vacas lecheras se paseen por los prados con apariencia de cebras fuera de contexto.

Referencia: Cows painted with zebra-like striping can avoid biting fly attack (PLoS ONE) 14(10): e0223447.