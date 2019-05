Los monos verdes crean una llamada de alarma para cuando ven un dron

Los monos verdes africanos (Chlorocebus sabaeus) son especialmente conocidos por su capacidad para avisarse unos a otros del peligro mediante llamadas de alarma. Estas llamadas son tan específicas que tienen un tono diferente para cada tipo de depredaror, ya sea un leopardo, una serpiente o un águila. Esta capacidad están asentada en la biología de estos primates que algunos investigadores han demostrado que los monos de esta misma especie que llegaron al Caribe hace 400 años se siguen movilizando cuando les ponen la señal grabada que avisa de la presencia de un leopardo, aunque ninguno haya visto a uno de estos felinos en cuatro siglos.

El equipo de Julia Fischer ha demostrado ahora un aspecto igual de llamativo de este comportamiento. En un trabajo publicado este lunes en la revista Nature Ecology & Evolution, describen una serie de experimentos con monos verdes de Senegal, quienes tienen llamadas para identificar a leopardos y serpientes pero permanecen indiferentes cuando atisban la presencia de una rapaz. La investigadora y sus colegas hicieron diversas pasadas con drones ante una colonia de 80 monos verdes para observar cómo reaccionaban a un nuevo tipo de amenaza aérea. Y lo que han visto es que los monos crearon una alarma diferente y específica para los drones, sorprendentemente parecida a la que hacen estos animales en otros lugares cuando identifican un águila.

Los autores del trabajo sugieren que la similitud de estas llamadas (la nueva del dron y la preexistente en otros grupos para las águilas) es una prueba de que la estructura de la señal de alarma está profundamente grabada en la historia de estos animales. De hecho, cuando reprodujeron mediante altavoces el sonido de la alarma por presencia de dron a un grupo de 16 monos, estos miraron claramente al cielo y huyeron, lo que indica que entendieron claramente lo que la señal significaba.

Referencia: Conserved alarm calls but rapid auditory learning in monkey responses to novel flying objects (Nature Ecology & Evolution) DOI 10.1038/s41559-019-0903-5