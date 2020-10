Revisan la regla de los 15 minutos: la covid se puede contagiar por varios contactos breves

Para contagiarse de coronavirus no hace falta estar 15 minutos seguidos con una persona a corta distancia, basta tener una serie de encuentros breves que acumulen ese tiempo para terminar produciendo una transmisión. Es lo que ha sucedido en correccional de Vermont, en Estados Unidos, donde, según un trabajo reciben publicado, uno de los vigilantes contrajo la enfermedad después de tener “múltiples encuentros breves” con varios reclusos que tenían la enfermedad. Esta información, según adelantaba este miércoles el portal STAT News, ha llevado a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) a revisar la definición de “contacto estrecho” y la famosa regla de los 15 minutos.

Para el seguimiento epidemiológico, las autoridades sanitarias de Europa y Estados Unidos habían definido hasta ahora como “contacto estrecho” a la persona que ha pasado más de 15 minutos en una distancia de menos de dos metros con un portador del SARS-CoV-2 . Con la nueva definición se considerará contacto estrecho a la persona que haya estado este tiempo cerca de alguien con la covid aunque esos 15 minutos no sean consecutivos, sino que se hayan acumulado por varios contactos breves.

El caso que ha conducido al cambio de criterio se produjo en el mes de agosto, cuando un operario de un correccional de Vermont contrajo la enfermedad a pesar de no haber pasado nunca 15 minutos con ninguno de los seis internos contagiados con los que tuvo contacto. Conociendo que esta persona no tuvo contacto conocido con ningún otro contagiado, los autores del estudio revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad del correccional y documentaron que había tenido 22 interacciones con los reclusos que sumaban un total de 17 minutos de exposición. En todos los casos él llevaba una mascarilla de fibra y los internos llevaban mascarilla unas veces sí y otras no.

En el estudio, publicado este miércoles, los autores sugieren que las autoridades de salud pública deberían considerar las implicaciones que tienen el tiempo de exposición acumulada en el riesgo de transmisión. Según STAT News, los CDC lo han usado como referencia para modificar el criterio de identificación de “contacto estrecho”, al tiempo que subrayan la importancia de llevar siempre mascarilla. Los criterios de identificación de “contacto estrecho” son solo una referencia, pero la transmisión depende de muchos factores: desde lo infecciosa que es la persona, lo ventilada que esté la estancia o la carga viral que se transmite por vía aérea. Es decir, no es una definición de cómo se produce un contagio, sino un criterio para poder determinar priorizar a qué casos se deben seguir o aislar para frenar la evolución de la pandemia.

