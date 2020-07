El cometa Neowise: qué es y cuándo verlo

Descubierto el pasado 23 de marzo por el satélite Neowise, el cometa, que ha adoptado el nombre del telescopio espacial de la NASA con el que fue descubierto, pasó por el punto de su órbita más cercano al sol el día 3 de julio.

Estos días continúa muy cerca del sol y es visible justo antes del amanecer, por lo que apenas se dispone de alrededor de media hora para observarlo, debido a que la luz del alba lo hace desaparecer. El 23 de julio tendrá su punto más cercano a la tierra, cuando pase a una distancia de 103 millones de km. A partir de ese día podrá verse bien al atardecer. Al encontrarse cada vez más lejos del sol, perderá brillo, pero el contraste será mayor por la oscuridad de la noche, que se verá favorecida por una delgada luna creciente.

El astrofísico Josep Maria Trigo, del Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC y del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña, le comentó a Efe que "estas próximas noches se verá fácilmente, dado que es muy brillante". A su vez, Trigo aseguró que basta con "otear de cerca del horizonte en dirección noreste", aunque precisamente, Neowise se encuentra justo debajo de la constelación de Auriga, debajo de la brillante Capella.

Por último, el astrofísico comentó que suele ser bastante difícil ver un cometa a simple vista, "ocurre cada cinco o diez años", por lo que Trigo anima a las personas a disfrutar de este singular hecho.

El Real Observatorio de Madrid del Instituto Geográfico Nacional, comentó que solo hay que buscar un lugar con poca contaminación lumínica, alejada de cualquier obstáculo que dificulte la visión y enfocarla la vista hacia el nordeste.

Los cometas son objetos del Sistema Solar compuestos, principalmente, por hielo y polvo, por lo que se les conoce como 'bolas de nieve sucia'. Se mueven alrededor del sol siguiendo órbitas muy elípticas, con periodos (tiempo que tardan en dar una vuelta) que van de unos pocos a cientos de miles de años. Cuando se acercan a nuestra estrella, el calor derrite los hielos cometarios, desprendiendo gases y partículas de polvo que forman la cola del cometa, que puede medir más de un millón de kilómetros. La parte sólida de un cometa es el núcleo, con tamaños entre 10 km a 40 km.

Desde el punto de vista astronómico, el estudio de los cometas es muy interesante pues son fósiles de la formación de nuestro sistema solar y, por tanto, contienen información de la génesis de los sistemas planetarios. Si, además, el cometa proviene de la Nube de Oort (como es el caso del cometa Neowise), el interés científico es mayor, pues suelen ser cometas nuevos que contienen material primigenio y sin procesar de la nube original (nebulosa solar) que formó nuestro sistema solar.

En septiembre de 2013, el telescopio espacial WISE (Wide-field Infrared Survey Explorer), que se encontraba desmantelado, pues ya había finalizado su misión de realizar un estudio astronómico de todo el cielo con imágenes en el infrarrojo, fue reactivado adoptando su nombre actual: NEOWISE. Su nueva misión era reforzar los esfuerzos de la NASA para identificar y caracterizar la población de objetos cercanos a la Tierra (NEOs). Desde entonces ha obtenido cerca de 10,3 millones de conjuntos de imágenes y cuenta con una base de datos de más de 76 mil millones de detecciones.

💫A faint view of Comet C/2020 F3 (NEOWISE) before sunrise, upper left, over Washington, DC. More 📷: https://t.co/LVyafZweKZWhat is a comet, anyway? What do they look like up close? https://t.co/nnki5IevCJ#cometNEOWISEpic.twitter.com/Aa21palByM