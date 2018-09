Un análisis de sangre permitirá saber qué ‘hora’ es en tu cuerpo

Desde hace millones de años todos los seres vivos tenemos un reloj interno que se rige por las horas de luz del sol y que determina en qué momento se realizan determinadas actividades metabólicas y en cuáles el organismo opta por el reposo. Hasta ahora, medir en qué estado están estos ritmos circadianos en una persona solo se podría hacer mediante un laborioso proceso que consiste en tomar muestras de sangre del individuo a lo largo de muchas horas. Un equipo de investigadores acaba de presentar y patentar un sistema que permite conocer este dato con apenas un par de muestras y que podría resultar de gran utilidad en la práctica clínica.

El análisis se basa en una serie de marcadores concretos en 40 genes en la sangre del paciente

En un trabajo publicado este lunes en la revista PNAS, el equipo de Rosemary Braun, de la Universidad Northwestern presenta un sistema registrado con el nombre de “TimeSignature” que se basa en el análisis de una serie de marcadores concretos en 40 genes en la sangre del paciente. Los autores han elegido estos marcadores como los que presentan señales más fuertes del ritmo circadiano entre los 20. 000 analizados mediante un sistema de aprendizaje automático. “Varios grupos han intentado obtener el tiro circadiano de un análisis de sangre, pero nada ha sido tan preciso y fácil de usar como TimeSignature”, asegura Braun.

Gracias a este sistema los investigadores podrán conocer mejor el impacto del desajuste de estos ritmos en personas con enfermedades como el alzhéimer o problemas cardiacos, dos de las condiciones en las que se han visto posibles efectos negativos. Según los autores, también permitirá a los médicos conocer cuáles son los mejores momentos para aplicar determinados tratamientos cuya efectividad depende de estos ritmos del reloj interno. “Esto es parte de una medicina realmente integral y personalizada”, asegura Phyllis Zee, coautor del estudio. “Hay muchos medicamentos que tienen horas óptimas de aplicación. Saber qué hora es en nuestro cuerpo es clave para obtener el máximo beneficio. Y la mejor hora para tomarte un medicamento contra la tensión arterial o la quimioterapia o radiación puede ser diferente de la de otra persona”.

“Una interrupción en tu reloj interno puede hacerte más proclive a sufrir una serie de enfermedades”

Muchos estudios han encontrado vínculos en el desajuste en los ritmos circadianos y enfermedades como la diabetes, la depresión, la obesidad y el asma. “El ajuste del tiempo lo es todo”, asegura Ravi Allada, coautor del estudio. “Sabemos que si tienes una interrupción en tu reloj interno puedes estar predispuesto a sufrir una serie de enfermedades. Virtualmente, cada tejido y órgano están gobernados por los ritmos circadianos”. Su esperanza es conocer no solo la relación con estos problemas enfermedades sino conseguir algún día predecir con estos marcadores quién tiene más riesgo de sufrirlas y actuar a tiempo.

Referencia: A Universal Method for Robust Detection of Circadian State from Gene Expression (PNAS)