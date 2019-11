Redescubren una especie de ciervo ratón que se creía perdida en Vietnam

El último ejemplar deciervo ratón de Vietnam (Tragulus versicolor) del que se tenía noticia era un espécimen abatido por un cazador que los biólogos descubrieron en 1990. Desde entonces, este pequeño animal se consideraba posiblemente desaparecido y los científicos consideraban que la presión de los cazadores en los bosques de la zona habrían terminado extinguiéndolo.

Ahora, treinta años después, el equipo de An Nguyen ha dado la gran sorpresa al anunciar en un trabajo en la revista Nature Ecology & Evolution que han descubierto ejemplares vivos en las selvas de Vietnam y han capturado imágenes mediante un sistema de cámaras trampa y tras varios meses de observación. La región de las montañas Annamitas, entre Vietnam y Laos, es una de las zonas más ecológicamente diversas del mundo. El ratón ciervo se describió por primera vez en 1910 en los alrededores de la ciudad de Nha Trang, pero desde entonces se ha estudiado muy poco.

Para su trabajo, el equipo de Nguyen realizaron decenas de entrevista con los habitantes de tres provincias vietnamitas en busca de testimonios de alistamientos que pudieran indicar la presencia de ejemplares vivos de esta especie. Con esta información, los autores del trabajo colocaron más de 30 cámaras trampa en diferentes localizaciones de los bosques de la zona y recopilaron datos durante seis meses hasta que una de las trampas ofreció la imagen inconfundible de uno de estos animales. Ahora, el equipo sugiere que se necesita más trabajo de campo para conocer el tamaño de la población de estos ratones ciervo y establecer un plan que asegure su conservación.

Referencia: Camera-trap evidence that the silver-backed chevrotain Tragulus versicolor remains in the wild in Vietnam (Nature Ecology & Evolution) DOI 10.1038/s41559-019-1027-7