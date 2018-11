Producir bitcoins ya contamina más que producir monedas físicas

La producción de moneda virtual, como los bitcoins, tiene un alto coste energético. Algunos estudios anteriores habían cuantificado la cantidad de emisiones de CO 2 que conlleva esta actividad, pero ahora el equipo de Max Krause y Thabet Tolaymat han ido un poco más lejos y han comparado la energía que se requiere para acuñar un dólar en distintos materiales y lo que cuesta ‘minar’ las nuevas criptomonedas.

Se espera que este coste aumente en los próximos años a medida que más gente utilice las criptomonedas

En un trabajo publicado este lunes en la revista Nature Sustainability, los investigadores calcularon la cantidad de energía que consumieron los ordenadores que llevan a cabo las operaciones que requirieren la generación de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin y Monero entre el 1 de enero de 2016 y el 30 de junio de 2018 y obtuvieron una media de 17, 7, 7 y 14 megajoules (MJ) respectivamente.

Por su parte, fabricar un dólar americano en aluminio cuesta 112 MJ, en cobre 4 MJ, oro 5 MJ y platino 7MJ, mientras que procesar las tierras raras con las que se fabrican los teléfonos móviles tienen un coste energético de 9 MJ. Si dejamos a un lado el caso del aluminio, el coste de generar criptomonedas está a la par que el de la moneda física y lo supera en varios casos. Y no solo eso, se espera que este coste aumente en los próximos años a medida que más gente se dedique a “minar” este tipo de monedas.

En China minar criptomonedas conlleva la emisión de cuatro veces más dióxido de carbono que en Canadá

Los autores también estiman que esta actividad generó entre 3 y 15 millones de toneladas de CO 2 en el periodo estudiado, aunque grandes variaciones en función del país donde se produzca. En China, por ejemplo, minar criptomonedas conlleva la emisión de cuatro veces más dióxido de carbono que en Canadá debido a las diferencias en la producción de la electricidad.

Referencia: Quantification of energy and carbon costs for mining cryptocurrencies (Nature Sustainability) DOI 10.1038/s41893-018-0152-7