Las universitarios de Madrid denuncian el olvido del Gobierno en el inicio del curso "más raro"

Los estudiantes de las universidades de la Comunidad de Madrid comienzan un curso “raro” marcado por la “incertidumbre”, el olvido por parte del Gobierno y la ‘semipresencialidad’ del curso académico 2020/2021. El campus de la Universidad Europea, la Universidad Autónoma y la Universidad Rey Juan Carlos han abierto sus puertas, cumpliendo con las medidas de seguridad contra el coronavirus para sostener una experiencia segura en las instalaciones para alumnos, docentes y trabajadores, bajo las directrices del Ministerio de Sanidad.

Controles de temperatura en la entrada de cada edificio, gel hidroalcólico en las salas, mascarillas obligatorias, reducción del aforo al 50%, personal de control covid, servicio de enfermería y señalización de tránsito, son algunas de las restricciones que han implantado las facultades madrileñas.

Estas medidas establecidas por las universidades para evitar el propago del coronavirus han sido muy bien acogidas por los universitarios que han decidido acudir de manera presencial: "Confío mucho en lo que ha hecho la universidad, se han tomado todo el detalle de marcar y darnos espacios y elementos para poder desinfectarnos", ha asegurado Sebastián Franco, estudiante de posgrado de la UAM.

En las zonas comunes “las sillas se han retirado para que no pueda haber grupos, no puede haber reuniones, están bastante separadas y los sitios están bastante controlados, sobre todo cuando salimos de las clase y nos reunimos, eso ya no puede ser”, ha señalado Marina Elena, alumna y becaria de control covid en la UEM.

Vozpopuli, gracias a una entrevista con los rectores de la UEM, Elena Gazapo, y la URJC, Javier Ramos, ha podido saber cómo ambas facultades madrileñas se han adaptado a las circunstancias para asegurar en todo momento una enseñanza superior de calidad.

Un curso académico ‘semipresencial’

Los universitarios tendrán un curso ‘semipresencial’ durante el periodo académico 2020/2021, es decir, los alumnos alternarán las clases presenciales y ‘online’. Esto permitirá que según las necesidades sanitarias y de movilidad individuales de cada individuo pueda continuar con las asignaturas de manera no presencial. Para ello, las universidades han desarrollado un protocolo de segmentación de estudiantes, en el que por semanas se les asignarán clases en el campus o desde sus domicilios.

Según la rectora de la Universidad Europea de Madrid, Elena Gazapo, en los primeros días los estudiantes han optado por la docencia no presencial: “De momento, yo diría que están apostando más por estar en casa y seguir la parte teórica desde casa, aproximadamente dos tercios de los alumnos”.

Por otro lado, para que la calidad de la enseñanza no se vea interferida por las clases ‘online’, las asignaturas que requieran un modelo presencial, es decir, aquellas cuya enseñanza se base en la práctica, serán impartidas en el campus, tal y como lo ha indicado el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos: “Lo que hemos hecho para la situación en la que estamos hoy es: examinar y evaluar cada asignatura; ver qué competencias y qué conocimientos aprende el estudiante en esa asignatura, y cuáles pueden adquirirse sin pérdida de calidad; y estudiar qué conocimientos requieren de presencialidad. El estudiante desde el comienzo de curso ya lo sabe”

Los universitarios “hemos sido olvidados”

El ministro de Universidades, Manuel Castells, y el presidente de los rectores de CRUE Universidades Españolas, José Carlos Gómez Villamandos, finalmente compadecieron los detalles del inicio de curso universitario 2020/2021 el pasado 3 de septiembre. Ante esta situación de incertidumbre, los estudiantes se han sentido abandonados por parte del Gobierno y destacan que han sido “olvidados”.

“Hemos recibido más atención de la propia universidad que del Ministerio de Educación, hemos sido olvidados y hemos sido los últimos”, ha declarado María Navarrete, estudiante de la UAM.

“Cuando decían algo sobre colegios o guarderías, de las universidades no decían nada” ha añadido, Esther, alumna de enfermería de la UEM.

¿Qué ocurre con los posgrados y los Erasmus?

Por su parte, los Erasmus y las estancias internacionales no se han paralizado. Los jóvenes que quieran vivir la experiencia de estudiar en un país extranjero aún pueden hacerlo, pero existen dos opciones:

Los internacionales pueden atender las clases de la universidad de acogida de manera ‘online’ desde sus países de origen, siempre y cuando no tengan matriculadas asignaturas que requieran una enseñanza práctica.

Los españoles podrán irse si las instalaciones en el extranjero cumplen con todas las medidas de seguridad necesarias.

En el caso de los posgrados la adaptación por causa de la crisis sanitaria del coronavirus ha sido menor, pues un gran número de master ya eran en su totalidad ‘online’.

El aumento de casos de coronavirus en la Comunidad de Madrid va en aumento y las medidas de restricción establecidas por el Gobierno de la capital pueden cambiar en cuestión de días. Por ello, tal y como ha asegurado Javier Ramos, las facultades siempre actuarán en base a dichas limitaciones. Asimismo, ya tienen planificados protocolos de actuación según los diferentes escenarios que puedan darse.