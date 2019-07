'The loudest voice', el éxito y la caída del acosador sexual más poderoso de la televisión

Manipulación, sensacionalismo, negocios y abusos de poder. Últimamente el séptimo arte está indagando en historias realmente controvertidas de instituciones y personalidades cuyo poder abarca límites inalcanzables para la mayoría de la población. Después de películas como Spotlight o Brexit llega a la pequeña pantalla la historia del hombre más poderoso de la televisión, Roger Ailes, su éxito y su posterior caída a lo más profundo.

La última miniserie de Showtime estrenada en Movistar+, The loudest voice, cuenta en siete capítulos de una hora la historia de uno de los magnates más poderosos de los medios de comunicación, un líder del Partido Republicano encubierto que proporcionó su respaldo a personalidades como Richard Nixon, Ronald Ragan, George Bush o Donald Trump como consultor de medios para los mismos.

Mencionar el filme Spotlight no es casualidad. El éxito de la película basada en hechos reales sobre un grupo de periodistas del Boston Globe que destapó cientos de casos de abusos sexuales por parte de miembros de la Iglesia posicionó a Tom McCarthy como uno de los mejores cineastas del momento.

Ahora, McCarthy es el productor ejecutivo de la ficción sobre Ailes y trabaja de la mano de Gabriel Sherman, creador del bestseller The Loudest Voice in the Room. "La gente dirá que soy de derechas, paranoico, gordo... y no pienso discutírselo. Soy conservador y creo fírmemente en el poder de la televisión, en darle a a gente lo que quiere, aunque no sepa que lo quiere", se escucha nada más comenzar la cinta.

Soberbio Russell Crowe

La ficción que se estrenó en la plataforma el pasado 1 de julio lanza un episodio cada semana (cada lunes). Comienza, indiscutiblemente, con fuerza, con un Russell Crowe soberbio en el papel principal, un papel que sin duda levantará ampollas y provocará desprecio entre los espectadores.

A finales del año 1995, Alies se ve obligado a renunciar a su cargo en MSNBC pero inmediatamente se une al magnate australiano Rupert Murdoch para crear el canal de noticias 24 horas Fox News.

Ailes logra lanzar el canal de noticias en medio de una auténtica batalla por el espacio televisivo de noticias, y lo hace en tan solo seis meses para adelantarse al resto -estaba previsto que se lanzase en un año-.

No solo eso, el papel que interpreta Crawe busca una audiencia fiel y se centra en lograr el respaldo de los más conservadores. Para ello, el magnate tira de personajes rimbombates, polémicos y fuera de lo políticamente correcto y de mujeres atractivas para captar la atención del público con la visión más machista.

Las fechas claves de Roger Ailes

Cada capítulo se titula con el año de la vida de Roger Ailes que marcó su historia. Desde 1995 hasta el año 2016 -capítulo que se estrenará el próximo 12 de agosto en este país-, año en el que el empresario logra potenciar la carrera de Trump y fecha en la que será acusado por abusos sexuales por parte de Gretchen Carlson (Naomi Watts).

En el segundo episodio, el penúltimo estrenado en la plataforma, se ve cómo el ataque terrorista contra las Torres Gemelas (World Trade Center) de Manhattan (Nueva York) se recibe desde el Partido Republicano de George Bush como una oportunidad para instigar a la guerra de Irak y el envío de tropas.

Además, en el último episodio que puede verse, 2008, en el que los casos de coacción se incrementan contra una de sus trabajadoras, se observa cómo se emplea Fox News para intentar difamar la carrera de Barack Obama para llegar a la Casa Blanca.

El gran reparto de 'The loudest voice'

Una de las cosas que más ha destacado de esta nueva ficción es la cantidad de estrellas que conforman el reparto:

Russell Crowe: Roger Ailes , fundador, expresidente y director ejecutivo de Fox News.

, fundador, expresidente y director ejecutivo de Fox News. Seth MacFarlane: Brian Lewis , ex vicepresidente de Fox News.

, ex vicepresidente de Fox News. Sienna Miller: Beth Tilson Ailes , Elizabeth'Beth' Tilson, ejecutiva de televisión y mujer de Roger Ailes.

, Elizabeth'Beth' Tilson, ejecutiva de televisión y mujer de Roger Ailes. Simon McBurney: Rupert Murdoch , director ejecutivo y principal accionista de las compañías Fox News.

, director ejecutivo y principal accionista de las compañías Fox News. Annabelle Wallis: Laurie Luhn , periodista y una de las estrellas de Ailes, con la que mantiene relaciones sexuales.

, periodista y una de las estrellas de Ailes, con la que mantiene relaciones sexuales. Aleksa Palladino: Judy Laterza , asistente personal de Roger Ailes.

, asistente personal de Roger Ailes. Naomi Watts: Gretchen Carlson, presentadora de Fox & Friends y quien inició la batalla legal contra Roger Ailes por presuntos casos de abusos sexuales.

Próximos capítulos de 'The loudest voice'

La ficción consta de un total de seis capítulos de una hora cada uno, hasta el momento se han estrado tres, pero cada lunes se lanza un nuevo episodio. El próximo episodio se podrá ver en España el 22 de julio. Además, entre los que dirigen los episodios se encuentra, entre otras, Kari Skogland, directora de la exitosa serie El cuento de la criada.