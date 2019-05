HBO estrena 'Years and years': ¿qué pasaría si Trump iniciase una guerra?

Hay vida más allá deJuego de tronos y la plataforma de streamingHBO trata de buscar nuevas series que enganchen a los espectadores tanto como lo ha logrado la superproducción creada por David Benioff y D. B. Weiss. Son buenos tiempos para el canal de suscripción y prueba de ello son las buenas críticas suscitadas por sus últimas cintas lanzadas. La más reciente es Years and years, una serie con la que el espectador no podrá despegarse de la pantalla.

El pasado miércoles 22 de mayo se estrenó el primer episodio de esta serie dirigida por el británico Simon Cellan-Jones -que no presentaba proyecto desde 2015-, y las reacciones no han podido ser mejores.

*Este artículo contiene spoilers del primer episodio de 'Years and years'.

¿Qué ocurriría si el magnate y presidente de Estados Unidos Donald Trump apretase el botón? ¿Qué pasaría si la guerra entre el país norteamericano y China se endureciese hasta niveles desconocidos? Esta producción pone al espectador ante situaciones límites, aunque para llegar a este punto hay que esperar.

El primer episodio comienza fuerte de la mano de la actriz Emma Thompson, que interpreta a la empresaria Vivienne Rook. Esta creará un partido populista en Reino Unido, Cuatro Estrellas. Su primera intervención en televisión se basa en un duro discurso fuera de lo políticamente correcto.

"Ya no entiendo el mundo. Hasta hace unos años tenía sentido. Distinguías izquierda y derecha. EEUU era EEUU. Ni veía Siria en el mapa", comienza Rook para posteriormente asegurar que "todo lo que respecta a Israel y a Palestina..." le importa "una mierda". "Kiev, Yemen, Qatar. De verdad, me importan una mierda. Yo solo quiero que en la escuela que hay a 200 metros de mi casa recojan la basura, que la recojan una vez a la semana... He conseguido que me escuchen, ¿no?", añade.

El avance de los populismos

Se trata de un reflejo de la realidad desde la perspectiva de una familia inglesa, los Lyon. El avance de los populismos en Europa y en todo el planeta y las salidas de tono por parte de políticos que protagonizan los telediarios día a día y también aparecen en esta producción que comenzó a emitirse días antes en la BBC.

Esta es la escena con la que comienza la serie, pero a partir de ese momento el tiempo correrá como la pólvora. Se sabrá en qué momento están los personajes por los cumpleaños de uno de ellos. Trump vuelve a ser elegido presidente de EEUU y su guerra comercial con China se endurecerá. Posteriormente, Ucrania será tomada por la fuerzas por el ejército de Rusia y la crisis de los refugiados se verá acentuada a medida que pasan los años.

No solo eso, en una de las escenas finales del primer episodio de Years and years la familia protagonista al completo cena por el cumpleaños de la abuela y, de repente, suenan las alarmas, la televisión se funde en negro y un gran cartel en el que se lee "Emergency broadcast" ("Transmisión de emergencia") ocupa las pantallas y los dispositivos móviles.

Trump pulsa el botón

En 2024, Trump hace algo al final de su mandato. Lanza un misil nuclear contra Hong Sha Dao, una isla artificial construida por los chinos con 26.000 habitantes. "Es una base militar con armas nucleares según EEUU", asegura una de las protagonistas.

Tras el anuncio, la televisión británica confirma que se da comienzo a una guerra iniciada por dos de las potencias mundiales más importantes.

Cuántos capítulos tiene 'Years and years' y cuándo se emite

Así da el pistoletazo de salida esta miniserie de seis capítulos que se irán lanzando semanalmente en HBO. Es una producción en la que se mezcla el drama con el humor, que se habla del futuro y de lo que la inclusión de las nuevas tecnologías a la vida cotidiana podría suponer.

No se deja de lado, aún así, los problemas cotidianos de una familia británica cuya vida se verá completamente afectada por toda una serie de acontecimientos que se podrán seguir conociendo este mismo miércoles.