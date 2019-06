Euphoria, la nueva serie de HBO con la que "habrá padres que estarán totalmente jodidos"

Tras bajar el telón de la aclamada y galardonada Juego de tronos, HBO continúa sacando su artillería pesada con el objetivo de fidelizar a sus millones de usuarios que se quedaron sin la joya de la corona de la plataforma en streaming. En el (cada vez más) largo listado de nuevos títulos y sonados regresos que está ofreciendo la compañía, se encuentra Euphoria, una serie que se estrenó el pasado fin de semana pero que lleva generando gran polémica y controversia desde mucho antes.

Basada en la ficción israelí homónima, sigue a un grupo de estudiantes de secundaria mientras juegan con las drogas, el sexo, la identidad sexual, el trauma, las redes sociales, el amor y la amistad. Gran parte de la conversación en redes, ya ha tildado a Euphoria como la nueva Skins.

Tal es la polémica que, incluso, el creador de la ficción llegó a reconocer que "habrá padres que estarán totalmente jodidos", según declaraciones recogidas por el medio especializado The Hollywood Reporter, quien también publicó que, incluso, uno de los protagonistas abandonó la serie en mitad del rodaje por la intensidad del contenido.

Contenido extremadamente gráfico

Lo que más controversia ha generado ha sido el contenido extremadamente gráfico que hay a lo largo de la serie. Por poner un ejemplo, el primer episodio -que fue estrenado este pasado fin de semana- muestra una escena de violación en la que hay involucrados una joven transexual y un hombre de 46 años.

Eso además de múltiples escenas de desnudez. Se llegan a ver hasta 30 penes en este capítulo. Pero desde la propia ficción, su protagonista asegura que estos primeros minutos que ya se encuentran en HBO son casi los más suaves de toda la serie.

Exigen a HBO la cancelación de la serie

En una entrevista con Fox News, el presidente del Consejo de Televisión de los Padres llegó a exigir a HBO que quitase la serie de su plataforma: "Tienen una responsabilidad".

Sin embargo, entre los adolescentes Euphoria no es más que una versión de la realidad. Así lo aseguró la protagonista Zendaya (Rue Bennett en la serie) a The Hollywood Reporter: "Siento que es una versión de mí misma con diferentes causas y circunstancias. Rue es una buena persona, simplemente no lo sabe.