‘Friends’ vuelve: así será el reencuentro especial que prepara HBO Max

Después de muchos años de rumores, los fans de la serie americana verán cumplido uno de sus sueños: el regreso de ‘Friends. Una noticia que se ha confirmado una semana después de que Jennifer Aniston inaugurara Instagram publicando un selfie en el que estaba acompañada por los otros cinco actores de la serie. Más tarde reconoció que tenía “algo” entre manos.

Aunque aún no ha habido confirmación oficial, ya hay varios detalles del plan que tiene en marcha la plataforma 15 años más tarde de la emisión de ‘Friends’.

No es la película que tantos ansiaban, -incluso la propia Jennifer Aniston indicó que no les dejaron hacerla pero que les encantaría hacer algo nuevo- y tampoco es una nueva temporada que continúe con la historia de sus personajes. Se trata de un evento especial de no ficción en el que los actores Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer harían de sí mismos, como lo que se ha hecho para 'Sensación de vivir' ('Beverly Hills 90210') en Fox.

HBO Max prepara un reencuentro especial de ‘Friends’ de no ficción

HBO Max será la encargada de que se produzca este reencuentro tan especial de ‘Friends’. La llegada de esta plataforma de contenido propio de WarnerMedia, estaba esperando a dar su gran sorpresa y así ha sido.

El medio lo ha llamado “una reunión especial de 'Friends' sin guión”. Esto podría significar que fuera un evento grabado en el que se reencuentren en un programa inédito. Sin duda se trata de todo un regalo con motivo del 25 aniversario que acaba de cumplir la popular sitcom este mes de septiembre.

'Friends' estuvo en pantalla diez años

Según ha trascendido todos los protagonistas están dispuestos a volver y están negociando las posibilidades, al igual que los creadores de la serie Marta Kauffman y David Crane. Lo que se desconoce todavía es cuándo será el estreno y el inicio del rodaje.

Por el momento, la serie completa se podrá ver en HBO Max en mayo de 2020 y podremos volver a disfrutar de Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler y Ross. Los personajes de ‘Friends’ que estuvieron en pantalla durante diez temporadas, de 1994 a 2004.