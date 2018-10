¿Qué sabe usted del Premio Planeta?

Sobre el Planeta más de uno duda y descree. En no pocas ocasiones. ¿Está o no previsto? Se pregunta más de uno, prácticamente desde el inicio de los tiempos. Ya lo ha dicho Fernando Savater. Es como discutir sobre si los Reyes Magos son los padres. En 1989, durante la rueda de prensa que ofreció Soledad Puértolas, ganadora de ese año por Queda la noche, un periodista intervino para preguntar cómo había sido posible que Puértolas hubiera sido invitada al acto de premiación, si aún no se había dado a conocer el fallo y por tanto, el nombre del ganador. Según el propio Borrás, José Manuel Lara, presidente de Planeta, le respondió al reportero: "¿Creo que usted todavía cree que los niños vienen de París?".

Sea como sea, este año se celebra un nuevo Planeta. Es el premio literario más antiguo y mejor dotado económicamente que se concede a obras escritas en español. Fundado por José Manuel Lara con la intención de promover nuevos escritores, se convocó por primera vez en 1952 y desde entonces acumula 67 ediciones. La que se concede el lunes ha tenido, según sus responsables, tiene su mayor participación (642 obras, la mayor de su historia con casi diez más que el año pasado) y se celebra justo cuando se cumple un año del anuncio del traslado de la sede del grupo a Madrid, una medida asumida ante la declaración de independencia catalana durante el año pasado. ¿Qué conoce del Premio? ¿Por qué siempre se anuncia en la misma fecha? ¿Quiénes lo han recibido?

¿Por qué el día 15 de octubre?

En ninguna ocasión desde su creación la cita ha cambiado de fecha. El veredicto del premio se lee en una cena pública, que se realiza en Barcelona todos los los 15 de octubre. ¿La razón? Debido al día de Santa Teresa, onomástica de la esposa del fundador del premio, María Teresa Bosch.

¿Alguien ha estado a punto de no recibirlo?

Casi. En 1978, el año en que se le concedió el Premio a Juan Marsé por La muchacha de las bragas de oro, el joven escritor por poco no llega a la ceremonia. Aunque las versiones son contradictorias. Según el editor Borrás en su libro La Guerra de los Planetas, Juan Marsé se negó a asistir a la cena que se organizaba entonces en el Hotel Princesa Sofía -ahora se celebra en el Palau de Congresos de la ciudad-, por el desagrado que el protocolo del traje largo y el esmoquin generaban en el entonces joven Marsé, quien se presentó -directamente, según Borras- en el momento de la lectura del veredicto, con un anorak amarillo.

¿Por qué tanta notoriedad?

Es un premio longevo y pertenece al grupo mediático y editorial más potente de España: Planeta, cuya cuota de mercado del libro es del 50%.Año tras año a la cita acuden las más variadas personalidades del mundo de la cultura, la literatura, la política, la empresa y el periodismo, pero también de la farándula y el espectáculo. Todo se mezcla. Se mimetiza. Desde cargos como el presidente de la Generalitat y autoridades como los reyes de España -Felipe VI y Letizia estuvieron en su 65 aniversario- hasta figuras de tan distinto pelaje como Boris Izaguirre o Risto Mejide. En su palmarés se mezclan dos premios Nobel, Cela y Vargas Llosa, hasta autores como Manuel Vázquez Montalbán, Eduardo Mendoza o Jorge Semprún. Muchos hablan del premio cual circo. Y lo es. En su pista se mezclan los leones y las gacelas. Siempre. Es uno de sus grandes atributos.

¿Polémicas?

Sí, una de las más sonadas ocurrió en 2006. Entonces Juan Marsé dimitió como jurado del Premio. Según comentó el propio escritor, había solicitado una reunión con el editor José Manuel Lara Bosch para exponerle algunas sugerencias sobre posibles cambios en el proceso de selección y evaluación de las obras destinadas a pasar a la final. Sus consejos, sin embargo no fueron escuchados, por lo que el autor de Últimas tardes con Teresa decidió renunciar a ser parte del jurado.

¿Adelanto o Premio?

El ganador del premio Planeta recibe 601.000 euros y 150.250 el finalista. Sin embargo, su primera dotación fue de 40.000 pesetas. La cantidad subió a 200.000 en 1959 y 1.100.000 pesetas en 1967. En 1973, la cuantía del Premio ascendió a 2.000.000, y para la edición de 1976, que constituyó su XXV aniversario, José Manuel Lara lo situó en 4.000.000. El éxito del Premio Planeta como reclamo de ventas para los lectores españoles e hispanoamericanos provocó un nuevo aumento en 1988 situando en 20.000.000 pesetas la asignación para la obra ganadora y en 5.000.000 la de la finalista. En 2001, al cumplirse los 50 años del Premio, la dotación pasó a ser de 100.000.000 de pesetas para el ganador y de 25.000.000 para el finalista. Fue justo con la entrada en vigor del euro cuando alcanzó sus cantidades actuales.

¿Cuáles han sido las glorias del Palmarés?

Desde el punto de vista literario, hubo rachas memorables en la concesión del Premio, como ocurrió entre 1977 y 1979. En esos tres años el palmarés estuvo acaparado por escritores como Jorge Semprún, en 1977, con Autobiografía de Federico Sánchez. A él siguieron Juan Marsé, con La muchacha de las bragas de oro y en 1979 Manuel Vázquez Montalbán con Los mares del Sur. Algo parecido ocurrió en los años noventa, en 1993 lo ganó el premio Nobel de Literatura 2010 Mario Vargas Llosa con Lituma en los Andes y al año siguiente, en 1994, Camilo José Cela -también galardonado con el Nobel, pero en 1989- con La cruz de San Andrés.

¿Hombres... mujeres?

Sobre la división de los ganadores por género, aunque últimamente lo han ganado sobre todo mujeres, el Planeta es un premio masculino. De sus 66 ediciones, en 47 ocasiones han sido premiadas las novelas escritas por hombres frente a 17 escritas por mujeres. La primera autora en ganar el Planeta fue Ana María Matute con Pequeño teatro, en 1954. La escritora vasca Espido Freire fue la más joven en ganar el Planeta. Lo hizo en 1999 con Melocotones helados. Hay oro dato curioso: el escritor barcelonés por excelencia, Eduardo Mendoza, ganó el Planeta en 2010... ¡con una novela sobre Madrid! Se trató de Riña de gatos.