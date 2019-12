Incoherente y minúsculo: así es el programa de Sánchez e Iglesias para la Cultura

El nimio capítulo dedicado a la Cultura en el programa de gobierno de PSOE y Podemos tiene algo de trágico y risible. Recupera como propuestas propias proyectos impulsados por los partidos que les oponen, como el Estatuto del Artista impulsado por Ciudadanos, o la mezcla extravagante de Derecho de autor, Plan de fomento a la Lectura y modelo de igualdad cultural, sin mencionar siquiera la recuperación de una Ley de Mecenazgo.

Se trata de una extraña amalgama, un corta y pega en ocasiones caótico, que antepone la naturaleza de RTVE a la consecución de un Plan de Lectura y que olvida por completo los tres elementos concretos en los que Guirao basó la que sería su gestión hace un año: e impulso de la ley de Mecenazgo, la reestructuración del INAEM y el impulso de la recuerda Dirección General del Libro.

Al asumir el cargo, Guirao habló de la creación de un mecanismo legal que permitiera a la las instituciones mayor libertad. Sobre el Instituto de Artes Escénicas y Música, aún permanece a la espera de la ejecución de las sugerencias hechas por el informe de la comisión creada especialmente para eso. Sobre otros temas comola SGAE no existe un planteamiento de fondo, sino un enunciado poco específico.

Medidas específicas

El documento encabeza su lista de medidas anunciando el impulso "un Pacto de Estado por la Cultura, que proteja e impulse la actividad cultural, que contribuya al desarrollo de las industrias culturales y de la creatividad". Asimismo, propone "un aumento de manera progresiva el presupuesto para la Cultura en los Presupuestos Generales del Estado".

La segunda disposición enuncia que el gobierno de coalición de propone "completar el desarrollo del Estatuto del Artista para mejorar las condiciones de nuestros creadores y artistas, mejorando el reconocimiento de las enfermedades profesionales y su protección, los periodos de creación y formación, así como la transición profesional al final de las carreras artísticas".

En la tercera medida, el documento plantea: "Crearemos una Oficina de Derechos de Autoría, dependiente del Ministerio de Cultura y Deporte, para mejorar la gestión de los derechos de autoría y que se encargará de velar por la protección de la propiedad intelectual, teniendo en cuenta el desarrollo del mercado único digital, y por el buen funcionamiento de los órganos de gobierno de las entidades de gestión de derechos de autor".

El cuarto punto, propone: "Defendemos un modelo de RTVE plural, independiente, pública, transparente y de calidad, que se convierta en polo de producción, orientada al fomento y difusión de la cultura española, impulsando la renovación del Consejo de Administración mejorando el sistema de concurso público".

Igualmente, el documento plantea el apoyo e impulso "de la producción y visibilidad de las creaciones artísticas y culturales en nuestras distintas lenguas cooficiales y propias, especialmente en las artes cinematográficas. Del mismo modo, vamos a reforzar la comunicación cultural entre las comunidades autónomas".

No explica en ningún momento con qué instrumentos conseguiránconcretar sus medidas en políticas de Estado, el documento ni siquiera enuncia la recuperación de una Ley de Mecenazgo, cuya ausencia los propios socialistas criticaron en tiempos del gobierno del PP, con Mariano Rajoy.

Gestión del PSOE

En ocasiones errática, la gestión del 'sanchismo' en Cultura ha sido discreta, y en ciertas ocasiones volcada en la pirotecnia a la que Pedro Sánchez parece aficionado. Hay asuntos de importancia en los que el ministro Guirao ha dado un paso a un lado, por ejemplo, las negociaciones con Carmen Thyssen sobre la permanencia de su colección en el museo y las condiciones del acuerdo de cesión que la baronesa ha intentado modificar durante años. Ese asunto depende de vicepresidencia y es justamente Carmen Calvo quien lo llevaba adelante.

Se echa en falta, también, un capítulo dedicado al idioma español como gran activo cultural, no sólo por el peso que supone en la actividad de instituciones como el Cervantes sino también en el que tienen instancias como la Real Academia de la Lengua y la propia Dirección General del Libro, recuperada por Sánchez y que, de momento, ha presentado no pocos reveses, como la dimisión de su directora. Instituciones como la Biblioteca Nacional, el Museo Del Prado o el mismísimo Teatro de la Zarzuela, enmarcado en la reestructuración del INAEM, no obtienen mención alguna, cuando sí lo hace por ejemplo con la televisión pública.