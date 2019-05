El fenómeno Rosalía conquista América y regresa a España para la temporada de festivales

Rosalía dice adiós a su viaje al continente americano. La artista catalana de raíces flamencas y fusión urbana decidió presentar El mal querer en Norteamérica con un tour que recorrería Estados Unidos y Toronto (Canadá). Ahora, quien ha superado todos los límites y barreras y ha cosechado uno de los éxitos más destacados del pasado año regresa a España para continuar con su música.

A finales del mes de marzo, Rosalía dio a conocer que comenzaría a compartir las letras y acordes de su último trabajo -presentado en noviembre- en Norteamérica. Ha llevado su mal querer a Los Ángeles, San Fracisco, Nueva York y finalmente a la ciudad más grande de Canadá, Toronto.

El primer concierto de su gira fue en el teatro The Mayan de Los Ángeles el pasado 17 de abril. Posteriormente estuvo en la sala de conciertos The Regency Ballroom de San Francisco el día 22 y después fue a Nueva York para formar parte del festival Red Bull en sala Webster Hall el día 30.

No obstante, no solo ha elegido estos lugares para ofrecer su música. Rosalía también estuvo el 12 de abril en la localidad de Indio, en el sur de California, con motivo de uno de los festivales más mediáticos del panorama internacional, el Coachella -cartel que compartió con otros artistas de la talla de Ariana Grande, Childish Gambino, Blakpink o Janelle Monáe, entre tantos.

El día 27, además, estuvo en el Something In The Water, en Virginia. Y a finales de junio irá al festival británico de Glastonbury. Asimismo, ha pisado escenarios en Chile y México.

Rosalía ya había conquistado al continente anteriormente. Decidió dar a conocer la fecha de lanzamiento de su último trabajo en las enormes pantallas de Times Square (Nueva York) mostrando en ellas la portada de su álbum.

Grammys latinos de Rosalía

El mal querer ha dado a Rosalía una ristra de éxitos inalcanzables para muchos. Como de un día para otro, su voz sonaba en cada recóndito lugar del planeta y prueba de ello es que, poco tiempo después de ser casi desconocida, se hizo con dos premios Grammy latinos por su anterior Malamente.

No solo eso, la catalana ha recibido halagos de medios como The New York Times, Rolling Stome y Billboard. Este último, especializado en el cuarto arte, ha incluido su música entre los mejores trabajos de la actualidad.

Rosalía no se conformó con canciones en español. Recientemente ha publicado un tema con el británico James Blake que se sale de lo que tenía acostumbrados a sus seguidores. Más calmada, apocalíptica y en inglés, Barefoot In The Park ya cuenta con más de cinco millones de reproducciones en Youtube. Asimismo, ha sido uno de los nuevos rostros que ha aparecido en la última película de Pedro Almodóvar, protagonizada por Antonio Banderas, Dolor y Gloria.

La catalana estará, además, en un disco oficial del fenómeno televisivo Juego de tronos con un tema llamado Traición.

Próximos conciertos de Rosalía en España

Ahora, la artista vuelve a su país natal para empezar la etapa europea de El mal querer. Estará el próximo 1 de junio en Primavera Sound de Barcelona, el viernes 12 de julio en el Bilbao BBK, el sábado 13 de julio en el Doctor Music de la Ciudad condal, el viernes 14 de junio en el O son do camiño de Santiago de Compostela y el miércoles 10 de julio en laWelcome party del Mad Cool.

El último concierto de esta gira está previsto que sea en el Gurtenfestival de Berna, Suiza, el próximo 18 de julio.