El cineasta Pedro Almodóvar ha difundido un aperitivo de su cortometraje La voz humana, que se estrenará en la proxima edición de la Mostra de cine de Venecia que se celebrará del 2 al 12 de septiembre. La duración del filme es de 20 minutos, y fue rodado en inglés durante la pandemia.

El corto está protagonizado por la actriz británica Tilda Swinton, ganadora del Oscar a la mejor actriz secundaria en 2008 por Michael Clayton y que recibirá un León de Oro de la Mostra veneciana por toda su carrera.

La voz humana es un monólogo teatral que escribió Jean Cocteau en 1930 para Edith Piaf. Posteriormente, en 1958, se convirtió en ópera. En el cine, actrices como Ana Magnani o Ingrid Bergman la han llevado a la pantalla y en el teatro ha tenido inumerables versiones.

La voz humana cuenta una ruptura amorosa de una pareja por teléfono y es una obra que está muy presente en el cine de Almodóvar. Este cortometraje llega después de la magnífica racha de Dolor y Gloria, ganadora de la mejor película en Los Goya y una de las favoritas para los Globos de Oro y los Oscar, donde no consiguió imponerse. El periódico estadounidense The New York Times la calificó como la mejor película de 2019. Para el Times, es una "obra maestra melancólica y profundamente sentida".