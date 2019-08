La Orquesta de Filadelfia cancela la actuación de Plácido Domingo prevista para el 18 de septiembre

La Asociación de Orquestas de Filadelfia "ha retirado su invitación a Plácido Domingo para que participe en el concierto de la noche de estreno del 18 de septiembre de 2019". Así lo ha emitido la propia institución mediante un comunicado.

The Philadelphia Orchestra Association has withdrawn its invitation to Plácido Domingo to appear as part of its Opening Night concert on September 18, 2019. pic.twitter.com/5wJXkuhI8t