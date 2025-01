El nuevo Premio Nacional de Tauromaquia se falla el 11 de febrero en Toledo: "Cuanto más se prohíba, más proliferará"

El nuevo del Premio Nacional de Tauromaquia, cuya convocatoria ha sido presentada este jueves, se fallará el próximo 11 de febrero en la sede del Gobierno de Castilla-La Mancha, en Toledo, y posteriormente se entregará en el Senado. "El Premio nace gracias al empuje del Senado y del acuerdo al que hemos llegado 9 comunidades autónomas. Es un premio lleno de presente y de futuro, y como se ha comentado antes, cuanto más intenten prohibirlo, más proliferará (...) La libertad es también una tarde en una plaza de toros", ha asegurado la presidenta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el acto de presentación del galardón en la sede del gobierno de la capital.

Además, ha lamentado el "borrado sectario" del galardón por parte de los socios de gobierno para después asegurar que la política debe estar "al servicio del arte y de la libertad", afeando que el Ministerio de Cultura "persigue y cancela" a muchos artistas. "Si pudieran cancelarían a Picasso o a Goya, a Hemingway o a Joaquín Sabina. Llevan muchos años persiguiendo y censurando artistas. Y, mientras, hostigan a todos cuantos aman un arte que es esencial. La ofensiva contra la tauromaquia", ha añadido Díaz Ayuso.

Por su parte, el presidente de la Fundación Toro de Lidia, Victorino Martín, ha asegurado que el jurado estará compuesto por el Senado, las comunidades autónomas de Extremadura, Madrid, Aragón, Región de Murcia, Junta de Andalucía, Cantabria, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Castilla y León, las asociaciones de profesionales más representativas, personalidades de "reconocido prestigio" del mundo taurino y algunos de los Premios Nacionales de otras ediciones, como Paco Ojeda y Juan José Padilla.

Precisamente, el presidente del Senado, Pedro Rollán, también ha "agradecido" al ministro de Cultura, Ernest Urtasun, por haber suprimido el Premio. "Gracias a la prohibición, la tauromaquia está teniendo un rejuvenecimiento y refortalecimiento como hacía tiempo que no tenía. Ministro, muchas gracias", ha comentado. La convocatoria llega después de la suspensión del galardón anunciada a principios del pasado mes de mayo por Urtasun, cuya decisión generó críticas al titular del departamento cultural, incluso desde algunos destacados dirigentes socialistas como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Tras esta decisión, el Senado anunciaba que acogería la concesión del galardón en colaboración con la Fundación del Toro de Lidia, según se recogía en el acuerdo suscrito entre la Cámara Alta y la Fundación.

Al acto, también han acudido el torero Julián López 'El Juli', el consejero de la Presidencia de Andalucía y presidente del Consejo de Asuntos Taurinos de Andalucía (CATA), Antonio Sanz, ganaderos, el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Ignacio Higuero, y representantes de Murcia, Cantabria, Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Reconocer la labor meritoria de personas o entidades taurinas

Asimismo, el presidente de la Fundación Toro de Lidia ha asegurado que con este reconocimiento se pondrá en valor la labor "meritoria" de una persona, entidad o institución que haya desarrollado su actividad en la última temporada en la tauromaquia, "propiciando" sus "valores culturales".

"Viene a recuperar un premio que un ministro había pretendido eliminar de manera sectaria. Hay quien se empeña en tener un país oscuro totalitario, decidir lo que los ciudadanos pueden ver y no ver. Es el dogmatismo apoyado por el animalismo, en el que el animal y la persona se equiparan (...) Frente a esta tristeza censora, hoy celebramos que la cultura en libertad se impone", ha precisado. En ese sentido, el torero 'El Juli' --presente durante el acto-- ha reiterado en numerosas ocasiones que el toreo "no es de izquierdas o de derechas" y ha defendido que se trata de un "espectáculo" hecho por y para el pueblo.

"Basta ya de la politización de la tauromaquia. El toreo no es de izquierdas o de derechas, es de la gente. Es el espectáculo más íntegro en una sociedad llena de valores. El torero se juega la vida por una profesión. La verdad se impone y la vida y la muerte se unen en una expresión artística. La cultura no se censura", ha añadido. Además, ha dado las gracias a Díaz Ayuso por "ponerse del lado" de la tauromaquia y ha celebrado "la labor" que la presidenta hace, no solo con su profesión, si no con "toda la Comunidad de Madrid".