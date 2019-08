El mundo de la música se vuelca con Plácido Domingo tras las acusaciones de acoso sexual

Diversos representantes del mundo de la música, tanto clásica como contemporánea, han mostrado su respaldo al tenor español Plácido Domingotras las acusaciones de nueve mujeres de acoso sexual hechas públicas el pasado martes 13 de agosto.

Entre ellos, la mezzosoprano argentina Virginia Tola, quien ha trabajado durante más de 20 años junto a Domingo y "solo" puede expresar palabras de "agradecimiento, admiración y respeto". "He tenido el honor y el orgullo de compartir escenarios con este ser extraordinario y ante una situación tan injusta y desagradable quiero mostrar mi máximo apoyo", ha señalado en un comunicado recogido por Europa Press.

"Me parece indignante tener que escribir un mensaje para acreditar el honor y la nobleza de un ser humano con altísimos valores morales y éticos, que durante toda su vida ha sido un gran ejemplo en todas sus facetas", ha afirmado Tola, quien añade que solo puede "condenar" las acusaciones.

"Actualmente es demasiado fácil calumniar a una persona sin probar ningún hecho, que la prensa recoja las declaraciones como ciertas y arruinar la imagen de alguien sin medir las consecuencias de estos atroces actos. Desde aquí me posiciono ante esta desaprensiva situación, enviando todo mi afecto y cariño hacia él y su maravillosa familia y doy las gracias a Dios por haber puesto en mi camino a un ser que solo vino a ofrecer con su enorme bondad su luz al mundo entero", ha señalado.

Apoyo del grupo de pop Taburete

El grupo de pop Taburete también se ha sumado a este apoyo desde su cuenta de Twitter, lamentando esta "manera de destrozar a las personas sin pruebas y sin nada". "La presunción de inocencia murió hace tiempo. Ánimo Plácido Domingo", ha aseverado.

El tenor mexicano Arturo Chacón-Cruz ha defendido a su "maestro, mentor y amigo", con el que ha compartido escenarios "durante 20 años" y quien "más ha difundido el arte de la ópera y la cultura a nivel mundial".

"He leído en redes sociales afirmaciones y notas que me llenan de profunda tristeza. No tengo nada más que afirmar el hecho de que siempre ha sido un ser humano generoso, amable, respetuoso y un maravilloso guía artístico. Al maestro domingo y su familia, todo mi cariño", ha apuntado.

El cantante Rubén Amoretti también ha mostrado en redes su apoyo a Domingo, secundando las palabras del pianista Óscar Lobete, quien ha recordado cómo Domingo "ha ayudado y apoyado a todos los que hemos acudido a él en un cierto momento". "Siempre palabras de ánimo y de cariño, muy cercano y divertido. Mi más profundo respeto y admiración hacia él", ha concluido.